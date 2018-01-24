法国狱警抗议“不罢休” 要求政府提高待遇

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据《欧洲时报》报道，在连续八天的全国性抗议之后，法国狱警工会同政府之间的谈判仍在继续进行。与此同时，法国再有监狱发生袭警事件，反对党也开始批评政府措施不力。

据报道，法国三家主要的狱警工会Ufap-Unsa、CGT和FO呼吁全法各监狱和看守所继续发动封堵行动。22日，在188个监狱和看守所中，有120到130个出现抗议活动，大约27个监狱被封堵。15个监狱出现狱警罢工，其中4个需要调集警察和宪兵来替代执勤。

狱警工会同政府22日的谈判主要围绕着新增岗位、员工人身安全和经济补助等问题进行。CGT和FO的主要诉求是把狱警的身份从C级公务员变更为待遇更好的B级公务员，Ufap-Unsa的主要诉求则是提高经济补偿，尤其是夜班和繁重岗位的待遇。

21日，法国中部的沙托鲁看守所发生一起犯人用椅子袭击狱警的事件，导致狱警受伤。而在随后的搜查中，狱方发现了肇事犯人私藏的用剃须刀片改造的工具。

法国反对党共和党表达了对罢工狱警的支持，并批评司法部长没有采取足够措施，政府提出的改革建议也力度不够。

此前，法国司法部向狱警工会提出若干改革建议，但遭到后者拒绝。工会方面认为改革幅度太小，而且一些关键问题没有涉及。

(责编：樊海旭、常红)