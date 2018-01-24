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缅甸宣布两支民族武装将签署全国停火协议

2018年01月24日04:26  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社仰光1月23日电  （记者庄北宁、卢树群）缅甸政府与民族地方武装组织新孟邦党、拉祜民主联盟23日在联合新闻发布会上宣布，这两支民族地方武装组织将签署全国停火协议。

　　当天，新孟邦党主席乃托孟、拉祜民主联盟主席佳昆萨率领各自代表团在内比都与国务资政昂山素季、国防军总司令敏昂莱大将举行会谈。

　　根据新闻发布会通报，双方主要就签署全国停火协议、继续推进和平进程等问题举行会谈。

　　自独立以来，缅甸境内一直存在大小不等的数十支武装。目前，缅甸官方公布的民族武装共有21支。自2013年11月起，缅甸政府和民族武装举行了9轮和谈，最终于2015年10月与8支少数民族武装领导人签署了全国停火协议。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月24日 21 版）
(责编：冯人綦、曹昆)
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