俄罗斯加紧布局高科技产业

俄罗斯日前出台了《俄罗斯高科技产业发展国家报告》，重点介绍俄当前高科技产业发展现状。这份报告由俄罗斯国民经济和国家服务研究院、俄罗斯创新地区协会及国际文传电讯社共同推出，旨在寻找更多潜在的经济增长点，为政府决策提供帮助。

高科技产业在俄罗斯国民经济中占有重要地位。据介绍，俄国内生产总值中的20%由高科技产业创造，高科技产品出口额占俄出口总额的15%。目前俄罗斯大约有1500万高科技产业从业者，高科技产业就业人数约占俄全部就业人数的1/3。

俄罗斯总理梅德韦杰夫近日表示，俄罗斯将在2018年继续加大对高科技产业的支持力度。梅德韦杰夫称，虽然近年来俄罗斯经济出现剧烈波动，但2017年政府对民用科技的资金支持仍然增加了20%。2018年，俄罗斯将继续加大在这一领域的投入，规模可能达几千亿卢布（1卢布约合人民币0.11元）。他强调，高科技领域将成为财政投入的优先选择方向，因为“科技精英的创意让国民的生活更舒适、更幸福、更有保障”。

俄罗斯工业和贸易部长曼图罗夫透露，在经受了国际油价低迷和西方制裁后，俄非能源工业领域反而赢得了发展动力和扩大出口的机遇。化学、制药、机械制造等行业对经济起到了明显的拉动作用。俄罗斯企业使用本国设备的比例也大大提高，其中表现最明显的是汽车工业，2017年前11个月生产增加12%，并开始出口到古巴、阿尔及利亚等市场。

俄罗斯的传统技术产业强项如国防、飞机制造、核电等工业门类，近年来还加强了与中国的合作。2017年，中俄共同主办首届中俄创新对话，旨在推动中俄双方创新发展机构、科技型中小微企业、科技园区、创业孵化器等领域的务实合作。2017年底，中国科技部与俄经济发展部签署“中俄高科技中心框架协议”，两国将在莫斯科附近的斯科尔科沃创新中心打造高科技产业合作基地。

俄罗斯国民经济和国家服务研究院高级研究员泽姆佐夫指出，目前俄高科技产业具有发展不均衡的特点，20%的从业人员集中在莫斯科及周边地区和圣彼得堡，其他很多地区为高新产业提供的资金不足。该报告通过对资本、人力资源、科研力量、基础设施等指标的分析，指出了俄罗斯各联邦区发展高科技产业的优势和劣势，以帮助俄各联邦区和企业选择适合发展的高科技产业领域。

（本报莫斯科1月23日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月24日 21 版）

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