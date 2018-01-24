美国联邦政府将重新“开张”

本报华盛顿1月23日电 （记者张朋辉）22日，美国媒体报道，国会参议院当天将通过临时拨款法案，这意味着联邦政府部门将重新“开张”。
参议院民主党领袖舒默表示，民主党议员将支持一项短期拨款法案，让联邦政府重新开门。共和党人承诺，政府开门之后几周内就延长“童年抵美者暂缓遣返”进行表决。
在20日当天美国国会参议院就复会重新开始谈判，不过两党相互指责，进展不大。参议院共和党人提出一个为期三周的临时拨款法案，承诺积极协商移民问题。两党25名温和派议员也在周末沟通，希望寻找双方都能接受的方案，最终参议院决定在22日中午进行表决。
虽然行政部门承诺，不“政治化”联邦政府“停摆”，尽力维持同民众生活相关的部门继续开放，但包括纽约自由女神像在内的多个景区已经受到影响。白宫部分工作人员也开始“休假”。
钟声：世界需要时代领导力 一年一度的世界经济论坛年会即将在瑞士达沃斯小镇拉开帷幕。2018年年会主题为“在分化的世界中加强合作”，将聚焦在各国地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义。世界经济论坛主席施瓦布向与会领导人呼吁：“在一个裂变的世界里，领导力意味着要超越当下的不和谐，着眼于共同的新未来。钟摆不会自动摆回到各方步调一致的状况。我们必须推动这一进程——证明即使在一个分裂的世界中，相关利益方仍有可能实现合作。” 【详细】