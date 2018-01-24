中老缅泰启动第六十六次湄公河联合巡逻执法

新华社昆明1月23日电 （杨静、钟立业）随着四国执法艇缓缓驶离中国关累码头，中老缅泰第六十六次湄公河联合巡逻执法行动23日正式启动。

此次行动既是2018年开局之巡，又是澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议胜利召开后的首巡。

云南公安边防总队水上支队负责人介绍，此次行动四国共派出7艘执法船参与巡航，总航程500余公里。巡航期间，四国将派出指挥官在编队指挥艇53901艇共同指挥勤务。

联合巡逻执法编队将在相关水域开展水陆联合查缉、联合走访、治安形势调研等行动，共同分析研判湄公河流域治安形势和水文变化情况，全力维护湄公河国际航运安全。此外，四国执法队员还将就船艇损害管制科目开展交流。

2011年，在中国的倡导下，中老缅泰四国秉持“同舟共济、守望相助、包容并蓄、平等互利”的湄公河精神，创造性建立起湄公河流域执法安全合作机制，开展湄公河联合巡逻执法行动。

6年来，四国通过务实合作，有力打击了流域跨国犯罪活动，有效保障了国际航运安全，切实维护了沿岸各国人民合法权益，湄公河流域执法安全合作已成为国际执法合作的新典范。

《 人民日报 》（ 2018年01月24日 21 版）

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