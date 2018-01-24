智利总统巴切莱特会见王毅

新华社圣地亚哥1月22日电 智利总统巴切莱特22日在圣地亚哥会见外交部长王毅。
巴切莱特请王毅转达对习近平主席的亲切问候，表示近年来智中关系发展顺利，建立了全面战略伙伴关系，签署了两国自贸协定升级议定书，各领域互利合作取得新成果，全面深化对华合作已成为智利各党派的共识。“一带一路”倡议为拉美提供了新的发展机遇，智利愿为促进拉中双方共建“一带一路”发挥积极作用。
王毅向巴切莱特转达习近平主席的问候。王毅表示，中方期待中智全面战略伙伴关系取得更多丰硕成果，赞赏智利重视中拉论坛并举办第二届部长级会议，感谢巴切莱特总统亲自出席开幕式并致辞，愿与智方共同努力确保会议取得成功。中方欢迎拉美国家参与共建“一带一路”，愿在此框架下推动中拉合作全面深化升级。
钟声：世界需要时代领导力 一年一度的世界经济论坛年会即将在瑞士达沃斯小镇拉开帷幕。2018年年会主题为“在分化的世界中加强合作”，将聚焦在各国地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义。世界经济论坛主席施瓦布向与会领导人呼吁：“在一个裂变的世界里，领导力意味着要超越当下的不和谐，着眼于共同的新未来。钟摆不会自动摆回到各方步调一致的状况。我们必须推动这一进程——证明即使在一个分裂的世界中，相关利益方仍有可能实现合作。” 【详细】