让更多人了解真实的历史（国际视点）

1月21日下午，90岁的山边悠喜子在东京做讲座，呼吁日本民众多了解包括731部队在内的侵华日军在中国所犯罪行的相关历史。

本报记者 刘军国摄

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近日，日本主流媒体——日本广播协会电视台（NHK）制作并播放了一部揭露侵华日军在中国东北地区秘密进行人体实验、研发细菌武器丑陋罪行的纪录片。

日本民众看完这部纪录片之后，一方面对侵华日军的残暴行径感到震惊，另一方面纷纷为该电视台的勇气点赞，同时呼吁日本政府正视历史，以史为鉴。

“731部队的史实铁证如山，不容否认”

第二次世界大战期间，侵华日军违反国际法对中国人民发动了令人发指的细菌战。1月21日晚，日本广播协会电视台播出了一部上下两集共110分钟的纪录片《731部队——人体实验是这样展开的》，深入揭露了第二次世界大战期间，侵华日军在中国东北地区秘密进行人体实验、研发细菌武器的丑陋罪行。

该纪录片的上集，通过对哈巴罗夫斯克法庭审判的录音进行细致分析，来弄清731部队的真相。除了录音之外，还有美国公开的关于731部队的文章，以及对美军中常年研究此问题的专家采访。下集则从731部队士兵本人和家人的视角，来解读这些原本只是研究人员、普通父亲的医生们，为什么会放弃守护生命天职，堕落为从事人体实验的刽子手。

作为日本唯一的一家公共广播电视机构，日本广播协会电视台是日本最有影响力的电视台。这并不是该电视台第一次就731部队制作纪录片。去年8月13日晚，他们就曾播放了一部时长49分钟的纪录片《731部队的真相》。

《731部队——人体实验是这样展开的》的制片人表示，去年8月播放的《731部队的真相》获得巨大反响，为了制作那部纪录片拍摄的很多素材还没使用，于是便重新制作了这部纪录片。

“关于731部队的史实铁证如山，不容否认。”一名不愿意透露姓名的日本资深媒体人士对本报记者说，日本广播协会电视台连续制作关于731部队的纪录片，揭露和直面历史真相的勇气值得点赞。

“人体实验数据是用非人道方法收集的”

该纪录片称，自1931年“九一八”事变起，日本731部队便不顾国际社会禁令，在队长石井四郎的命令下秘密研发细菌武器，把中国人当成“材料”进行人体实验。据纪录片介绍，被用于人体实验的还有妇女和儿童，有时会对他们实施救援，过一段时间再用于另一项人体实验，直到死亡为止。

侵华日军进行人体实验的手段极其残忍，令人发指。多位参与人体实验的医务人员的证言，真实地还原了那段黑暗的历史。731部队卫生兵古都作为证人在法庭上讲述了实验过程。古都说，首先把伤寒细菌注入西瓜、香瓜等瓜类之中，在实验室观察细菌繁殖，确认完全繁殖成功之后，让五六个“满洲人”和“支那人”吃下这些水果，最后他们全部感染细菌。

731部队军医西俊英证实说，731部队有专门对感染了鼠疫的跳蚤进行实验的场所，把四五名“囚犯”关进房间，放进感染了鼠疫的跳蚤，之后他们就全部感染了鼠疫。

该纪录片有这样一幕：731部队军医柄泽十三夫证言说，“前后参加了两次人体实验”。他的大女儿听完后表示，虽然那样的事情真的发生了，但真的太难以想象，太令人震惊了。

该纪录片还称，石井四郎从东京大学、京都大学等日本名牌大学网罗优秀医学人才，在中国东北地区秘密研发细菌武器。731部队有严格规定，“不许对外说起关于人体实验的任何事”。731部队细菌研究制造部部长川岛清证言称，仅1940年就有约1000万日元（折合现在约300亿日元）的预算用于研发细菌武器。日本战败后，关东军总司令官、日本731部队人体实验的“幕后黑手”山田乙三1956年返回日本，受到热情接待，并与时任日本首相见面。

“人体实验的数据是用极其残忍、非人道的方法收集的，也是731部队进行人体实验的证据。”美国陆军德特里克堡军事基地的资深学者在纪录片中说。该纪录片还介绍道，日本战败之后，石井四郎将所有人体实验的资料交给美国，自己免受惩罚。石井四郎提供给美国的资料甚至被视为最高机密。而其他在中国进行人体实验的医学人才，回到日本得到重用，升至教授乃至行业权威的例子也比比皆是。

“中学教科书里起码要提到731部队的名字”

虽然这部纪录片在深夜播放，但在日本还是引起较大反响。不少日本民众一边观看节目，一边在社交媒体上留言。一名网友留言称，“应该了解这段历史，关于近现代史的部分应该再多些内容。中学的教科书里最起码要提到731部队的名字。”

“节目内容实在是太残酷、太残酷了，可这却是现实中发生过的事。”一名网友写道，日本广播协会电视台正在播放731部队的纪录片，因为第二天要工作只好先录下来再看。

有日本网友看过纪录片后，对日本政府不能正确面对历史表示不满，“高中时从朋友那里借了一套731部队的书。那本书上下卷。我上卷没读完就还给朋友了，因为太残忍了实在读不下去。日本政府在一个劲地隐瞒那些事实。”

虽然日本政府一直没有正视731部队这段历史，但很多有识之士一直在向民众介绍这段黑暗历史。不只是日本广播协会电视台，还有很多学者，甚至是普通人几十年如一日都在坚持做这件事。今年90岁的山边悠喜子就是其中一位。山边悠喜子从上世纪80年代就经常往返于东京和哈尔滨之间，与侵华日军第七三一部队罪证陈列馆、黑龙江省社会科学院等中国相关部门一起进行实地调查。为了让日本普通民众了解那段历史，山边还于1993年在日本组织了一场731部队罪证展览。

“日本广播协会电视台制作、播放关于731部队的纪录片具有特别重大的意义。”山边在接受本报记者采访时表示，这部纪录片中采访了很多人体实验的参与者以及研究人员，而这些证据都强有力地反映了当时日本政府的意志。“向日本下一代传递包括731部队在内的侵华日军罪行是我的责任，也是我生活的所有意义。”1月21日下午山边在东京都中心对数百名日本普通民众说。

日本侵略者冒天下之大不韪，拿中国人进行人体实验，试图通过这种方式来打败中国。抗日战争结束后，日本进行人体实验所留下的细菌还导致很多无辜的中国人民死去，有不少家庭因全家感染细菌而绝户。山边说，“日本政府应当倾听国内外的正义呼声，正确认识和深刻反省日本军国主义侵略历史，并以史为鉴。”

（本报东京1月23日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月24日 21 版）

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