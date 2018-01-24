汉语沟通，拉近中泰友好的距离

“汉语在国际交流中扮演着越来越重要的角色，学好汉语对我的工作非常重要”，泰国国家立法议会议员达努拉告诉记者。1月23日，由泰国上议院秘书处与泰国农业大学孔子学院（以下简称农大孔院）共同举办的“立法议会议员汉语口语培训”班，在泰国国会大厦举行开班典礼。

据悉，此次培训班专门为议员定制了课程及教材，帮助他们掌握高层互访中的寒暄、接待用语，以及中国的风土人情、政治、经济等汉语口语表达，使他们加深对中国文化及“一带一路”等政策的了解和认识。此次培训共有20名泰国议员参加。

“在中国提出‘一带一路’倡议、泰国积极推进‘泰国4.0’经济战略的大背景下，两国高层互访在政策沟通方面的作用显得越发重要。”中国驻泰国大使吕健在开学典礼致辞中表示，议员们在交流互访中使用汉语，将为增进了解、联络感情、加强沟通增添意想不到的效果，并有助于进一步推动中泰两国在立法层面上的合作。

随着中泰两国政府交往日益密切，泰国政府高层学习汉语的意愿在不断增强。2014年，农大孔院与泰国上议院秘书处建立合作关系，为泰国军政官员开设以“一带一路”建设为核心内容的高级汉语课程，并在上议院秘书处举办中医讲座等活动。此次议员汉语口语培训的开展，标志着泰国政府高层学习汉语的进一步深入。

“如果能直接以对方理解的语言进行沟通，哪怕是几个词、几句话，都能拉近彼此的距离，这在高层交流中也一样。”农大孔院中方院长高惠敏在接受本报记者采访时表示，她在泰国工作多年，发现很多泰国高层人士都有学习汉语的强烈愿望和需求，但由于多种原因，学习计划往往难以实现。此次与上议院秘书处合作开展的汉语口语培训，把这种愿望变成了现实。

农大孔院自2006年10月正式运营以来，积极开展汉语教学及中国文化推广等相关活动，包括中国文化体验、开放日、系列讲座、中医推广等。学院汉语教学每年惠及近6000名学生，包括大学生和政府官员等，已经成为泰国社会一支重要的汉语教学力量。农大孔院也是曼谷地区主要的汉语水平考试考点之一，考生人数逐年攀升。

这些仅仅是汉语在泰国发展状况的一个缩影。在中泰双方的共同努力下，泰国孔子学院从语言教学入手，进入到泰国的城镇社区、政府机关、军队警局、宫廷王室等层面，在泰国各阶层形成了广泛而深刻的影响，受到泰国各界的高度赞扬，对增进两国人民友谊产生了积极而深远的影响。

“汉语在泰国的影响力正在不断增强，无论是政府层面，还是工业、旅游业等各领域人员对学习汉语需求日益增长。”泰国国家立法议会议长蓬碧表示，此次培训将进一步密切泰中两国友好关系，推动两国更多领域的合作。

（本报曼谷1月23日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月24日 03 版）

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