去年中国吸引外资总额创历史新高

新华社日内瓦1月22日电 （记者凌馨）总部位于日内瓦的联合国贸易和发展会议（贸发会议）22日发布报告说，2017年，中国吸引外国直接投资1440亿美元，创历史新高，中国继续成为吸引外资最多的发展中国家，也是继美国之后全球第二大外资流入国。

贸发会议当天发布的《全球投资趋势监测报告》显示，去年全球外国直接投资总额较上一年下降16％，至1.52万亿美元。外国直接投资总额下降与全球国内生产总值、贸易增长等其他宏观经济指标显著改善形成鲜明对比。

报告显示，发达国家2017年外国直接投资较上一年下降27％，是去年全球外国直接投资减少的主因。其中，欧洲地区下降27％，北美地区下降33％。

据初步统计，2017年流入发展中经济体的外国直接投资保持稳定，为6530亿美元，比2016年增长2％。其中，亚洲发展中经济体吸引外国直接投资总额增长2％至4590亿美元，使得亚洲超过欧盟和北美，重新成为全球最大外资流入地区。

报告预计，随着世界经济增长加速，全球外国直接投资在2018年有望反弹，增长至近1.8万亿美元。然而，地缘政治风险和政策不确定性的加强可能会影响外国直接投资复苏。此外，美国税改可能会影响美国跨国公司的投资决策，进而影响全球投资格局。

《 人民日报 》（ 2018年01月24日 03 版）

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