王毅出席中拉论坛第二届部长级会议

据新华社圣地亚哥1月22日电 （记者党琦、倪瑞捷）当地时间22日，外交部长王毅在圣地亚哥出席中拉论坛第二届部长级会议。

王毅在开幕式上宣读了习近平主席贺信。王毅表示，习近平主席在贺信中高度肯定中拉论坛三年来的发展，提出以共建“一带一路”引领中拉关系，这体现了中方对深化中拉合作，实现共同发展的真诚意愿。

王毅强调，下阶段，中方愿与拉方一道，按照习近平主席和拉方领导人确定的建立全面合作伙伴关系目标，以共建“一带一路”为新契机，深化中拉“1+3+6”合作框架，推动中拉合作优化升级、创新发展。

与会拉美和加勒比国家代表高度赞赏习近平主席为会议发来贺信，充分肯定中拉论坛过去三年取得的丰硕成果和为促进中拉合作发挥的积极作用。各方积极赞同中方提出在“一带一路”框架下深化双方合作的新思路、新理念，一致认为“一带一路”倡议为拉美实现发展提供了新的重大机遇。

会议通过了《圣地亚哥宣言》《中国与拉美和加勒比国家合作（优先领域）共同行动计划（2019—2021）》。会议还专门通过并发表了《“一带一路”特别声明》。

《 人民日报 》（ 2018年01月24日 03 版）

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