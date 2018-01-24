开辟跨越太平洋的合作之路（钟声）

浪漫奔放的拉美人眼中，“一带一路”的未来可以绽放多彩奇美的景象，绝不是拉美式魔幻，而是生发于现实沃土的美好愿望，生机盎然

“历史上，我们的先辈劈波斩浪，远涉重洋，开辟了中拉‘太平洋海上丝绸之路’。今天，我们要描绘共建‘一带一路’新蓝图，打造一条跨越太平洋的合作之路，把中国和拉美两块富饶的土地更加紧密地联通起来，开启中拉关系崭新时代。”1月22日，中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第二届部长级会议在智利开幕，习近平主席致贺信，抚今追昔叙情谊，擘画未来引航程。

太平洋两端，中国同拉美彼此眺望。虽然地理相距遥远，但人民的交往源远流长，先辈们结下的深厚情谊世代传承。进入新世纪，中国作为世界上最大的发展中国家，拉美作为世界上发展中国家最密集的地区之一，双方关系发展迅速。中国同拉美和加勒比国家国土面积之和占世界陆地总面积的1/5，人口之和占世界总人口的1/3，经济总量占世界经济总量的1/8。中拉深入合作，拥有巨大优势和宝贵资源。

中拉论坛成为中拉整体合作的主渠道。作为重要的发展中地区对话与合作平台，中拉论坛是由习近平主席2014年7月亲自倡导成立。2015年1月，中拉论坛首届部长级会议在北京召开，习近平主席曾用“一株破土而出的嫩苗”比喻新生的中拉论坛。如今，这株“嫩苗”在中拉双方的精心培育下茁壮成长。习近平主席在双多边场合同所有拉美和加勒比建交国领导人会面，中拉双方确立了平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系这一新定位，倡议构建中拉关系“五位一体”新格局、携手共进的命运共同体。中拉在全球治理、重大国际和地区问题等方面形成广泛共识，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互支持。

3年来，在中拉论坛的平台上，中拉各领域合作取得丰硕成果，为南南合作树立了新典范。中拉政府间交往实现全覆盖，人员往来和交流频率大幅度提高，中国企业在拉累计直接投资存量达2071.5亿美元，占中国对外投资总量的15.3%，拉美已成为仅次于亚洲的中国海外投资第二大目的地。

“一带一路”为中拉合作开启新的合作空间与机遇。根据联合国拉美经委会测算，中国经济每增长1%，将拉动拉美经济增长0.5％，中国已成为拉美国家经济增长的引擎，拉美国家希望搭上中国发展“顺风车”。浪漫奔放的拉美人眼中，“一带一路”的未来可以绽放多彩奇美的景象——如同智利总统巴切莱特所盼望的，是一条跨越太平洋的“新航路”，“不仅指传统的海洋、陆地和空中的道路，也将包括数字联通、电子商务、货币兑换金融机制等（虚拟道路）”；又如乌拉圭驻华大使费尔南多所联想的，是未来的“牛肉之路”“奶制品之路”“羊毛之路”，还承载着旅游、银行和其他服务贸易领域的发展希望……这一切，绝不是拉美式魔幻，而是生发于现实沃土的美好愿望，生机盎然。

扬帆，让世界和平、发展繁荣和人民幸福的共同梦想，正在为中拉合作开辟更加宽广的航道。携手，中拉并肩同行，正在不断为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2018年01月24日 03 版）

(责编：冯人綦、曹昆)