跨越大洋，开启中拉关系崭新时代

据统计，2016年智利已取代泰国成为中国第一大鲜果进口来源国。巨大的市场机遇让智利水果生产商对中国消费者的需求更加关注。图为1月19日，在智利莫斯塔萨尔市，加尔塞斯农产品公司的工人为油桃装箱。

新华社记者 许 睿摄

“中国人民愿同拉美和加勒比各国人民携手并进，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。”1月22日，国家主席习近平向中国—拉美和加勒比国家共同体论坛第二届部长级会议致贺信，高度肯定3年来中拉论坛的发展，并提出以共建“一带一路”引领中拉关系的重要倡议，展现中方对深化中拉合作、实现共同发展的真诚意愿。接受本报记者采访的拉美和加勒比国家专家学者表示，“一带一路”将为中拉全面合作伙伴关系提供新的理念，注入新的活力，并期盼中拉关系迎来绚丽多彩的崭新时代。

“共同的发展任务让我们成为密切的合作伙伴”

“中国同拉美和加勒比国家地理相距虽然遥远，但同属发展中国家，世界和平、发展繁荣和人民幸福是我们共同追求的梦想。”对习近平主席贺信中所说的这句话，巴西亚太—中国研究所所长塞维利诺·卡布拉尔深表认同。他告诉本报记者，中国是最大的发展中国家，拉美是世界上最具发展潜力的地区之一，“共同的发展任务让我们成为密切的合作伙伴”。

2014年7月，中拉领导人宣布建立中拉论坛。2015年1月，论坛首届部长级会议在北京召开，中拉整体合作由构想变为现实。3年多来，涵盖10多个不同合作领域的17场分论坛活动、在全球经济低迷的情况下始终保持在2000亿美元以上的贸易额、惠及20多个拉美和加勒比国家的80多个民生项目等合作务实推进。卡布拉尔认为，以中拉论坛为合作渠道，拉中双方在政治与安全、贸易投资金融等领域的合作都提升到了一个新的水平。

秘鲁太平洋大学中国研究中心前主任安吉尔·马丁内斯称赞中拉论坛为中国与拉美和加勒比国家的合作提供了一个开放、透明、包容的大平台。“作为世界上人口最多的发展中国家，中国保持经济平稳健康发展，有力推动了世界经济增长。国际金融危机爆发后的几年间，中国对世界经济的贡献超过30%，对世界经济复苏起到重要作用。中国的发展经验值得拉美和加勒比国家借鉴。”

2017年中国国内生产总值增长6.9%，阿根廷战略计划研究所所长豪尔赫·卡斯特罗认为这是中国近年来大力推动经济结构性改革的成果，中国进出口贸易的增加、对外投资的扩大，为拉美经济发展提供了巨大推动力，为拉美经济2017年走上复苏道路发挥了重要作用，从这一角度而言，拉美与中国在“一带一路”框架下的合作十分必要。

“拉美是中国经济发展的受益者。”墨西哥国立自治大学北美研究中心研究员瓦尔德斯表示，此次中拉论坛制定了政治和安全、贸易投资金融、基础设施和交通等重点合作领域的具体举措，突出了创新驱动发展、绿色可持续的新型理念，为拉中关系的未来发展作出了合理规划，再加上拉中合作近年来一些经典案例的示范效应，拉美对加强拉中关系发展信心十足。

中国已成为拉美地区经济腾飞的最主要动力源

“中拉论坛将拉美和加勒比国家与‘一带一路’连接在了一起。”在本届中拉论坛开幕式上，智利总统巴切莱特在致辞时这样说。

从16世纪起，以中国福建为起点的大帆船，满载着东方的丝绸、瓷器、香料等，途经菲律宾马尼拉，横跨太平洋，抵达墨西哥阿卡普尔科港；通过贸易，美洲的玉米、土豆、烟草等作物也传入亚洲。400多年后的今天，中拉关系全面快速发展，太平洋航线成为全球最繁忙的贸易线路之一，中国已发展成为拉美地区经济腾飞的最主要动力源。

2017年5月，在阿根廷总统马克里出席“一带一路”国际合作高峰论坛并对中国进行国事访问期间，在两国元首的见证下，中国机械设备工程股份有限公司与阿根廷交通部签署了贝尔格拉诺铁路改造项目一期增补协议。预计到2019年项目完工后，该铁路货运量将从2015年的近85万吨，大幅提升至440万吨。阿根廷交通部在公告中称：“贝尔格拉诺铁路改造项目的完成将振兴当地经济发展，使阿根廷北部地区可以重新通过铁路将货物运至重要港口。”

去年9月，美丽山水电站特高压直流送出工程二期在巴西里约热内卢州开工，实现了中国特高压输电技术、电工装备和运行管理一体化“走出去”，也开启了中巴电力能源领域合作新篇章。里约热内卢州州长佩藏表示，中国技术将把巴西北部丰富的清洁能源输送到里约热内卢、圣保罗等东南部负荷中心，从而解决长期困扰巴西的远距离能源输送难题，同时带动巴西电源、电工装备、原材料等上下游产业发展。

去年底，中国联通、华为海洋等投资建设的南大西洋国际海底光缆进入实施阶段。这条连接非洲和南美洲的海底光缆，将成为南美洲和非洲之间传输容量最大、时延最小的海缆路由，可为两大洲提供优质可靠的洲际通信服务。

“通过与中国的合作，厄瓜多尔成功调整升级了能源结构，从能源进口国变成能源出口国；委内瑞拉和玻利维亚拥有了专属的通信卫星，巴西、阿根廷等国家的基础设施得到完善升级，当地就业机会增多，人们生活更加美好……”墨西哥国立自治大学中墨问题研究中心主任杜塞尔认为，拉中合作为拉美地区带来新气象，中国“一带一路”倡议与拉美国家发展战略的对接也让拉美地区的发展事半功倍。

为中拉全面合作伙伴关系开辟新前景

“我们都是这条古老海上丝绸之路的一部分，希望这条路线还能成为21世纪海上丝绸之路的自然延伸”。墨西哥前驻华大使李子文认为，中国提出的“一带一路”建设近年来推动相关国家发展取得不小进步，同时为全球一体化进程作出贡献，拉美和加勒比地区有潜力成为“一带一路”建设的“重要环节”。

本届论坛上，中方就如何深化习近平主席提出的中拉“1+3+6”合作框架提出建议，得到拉方积极响应。建设陆洋一体的大联通，加强基础设施建设合作和互联互通，形成横跨太平洋，连接拉美与亚洲的大通道；培育开放互利的大市场，共同促进贸易和投资便利化，欢迎拉美各国积极参与中国国际进口博览会；打造自主先进的大产业，加快推进产能合作，支持拉美尽快建成自主、多元的工业体系；抓住创新增长的大机遇，加强新兴领域合作，走创新、绿色发展之路；开展平等互信的大交流，扩大人文领域互学互鉴，筑牢中拉关系长远发展的根基。会议发表的《“一带一路”特别声明》反映出中拉深化合作、共谋发展的热切意愿，为中拉全面合作伙伴关系注入新的活力，开辟新的前景。

委内瑞拉中央大学教授艾马拉·赫德尔认为，对于拉美和加勒比国家而言，加入“一带一路”建设是一项重要抉择。参与其中意味着太平洋和大西洋国家实现互联互通，而这必将惠及整个拉美和加勒比地区。

当今世界正处于大发展大变革大调整时期，各国相互联系和依存日益加深，人类面临许多共同挑战。中方倡议共建“一带一路”，是向世界提供的公共产品。聚焦的是国际经济合作，没有也不搞地缘争夺；奉行的是共商、共建和共享，没有也不搞零和博弈。智利外交部长穆尼奥斯表示，拉共体将对“一带一路”进行深入评估，看如何能促进与中国进一步战略对接，“当保护主义在一些国家抬头时这一点尤显重要”。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳表示，拉美对参与“一带一路”国际合作抱有巨大兴趣。她呼吁拉美国家协同一致，抓住拉中共建“一带一路”的发展机遇，推动双方在贸易、投资、高科技、农牧等领域加强合作。

“‘一带一路’建设为促进国际合作和世界贸易发展发挥了重要作用，相信这一倡议将进一步推动经济全球化进程朝着更加包容、普惠的方向发展。”卡布拉尔告诉本报记者。

在新的起点上，以共建“一带一路”为契机，跨越大洋再牵手，中拉命运共同体之船扬帆远航，中拉关系的明天将更美好。

（本报记者王新萍、范剑青、王骁波、张远南、王海林、侯露露）

《 人民日报 》（ 2018年01月24日 03 版）

(责编：冯人綦、曹昆)