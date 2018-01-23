新华社圣地亚哥１月２２日电 特稿：同心构建命运共同体 中拉关系迎来新时代

新华社记者 裴剑容 倪瑞捷 党琦

智利圣地亚哥，中国－拉美和加勒比国家共同体论坛第二届部长级会议圆满落幕。

三年前，中拉论坛的建立开启了中拉整体合作进程。三年来，中拉共同努力搭建起论坛的“四梁八柱”，中拉关系结出丰硕果实，中国与拉美成为南南合作的典范。

“一带一路”打造中拉合作新契机

圣地亚哥郊外果园，一箱箱采摘好的樱桃、油桃、李子整装待发。对智利果商们来说，即将到来的中国农历新年是他们一年之中最重要的商机，也是最忙碌的时节。

已有１５年樱桃出口经验的克里斯蒂安·塔格莱每年至少要去中国三次。如今，他果园中超过８０％的樱桃出口到中国。他欣喜地看到智利樱桃已经成为热销中国的“网红产品”，更感叹近年来“得益于自贸协定，智中贸易往来增长迅速”。

小小樱桃背后，折射出中拉投资贸易便利化程度不断加深、中拉经济更加密不可分，更印证这条２１世纪海上丝绸之路正架起新时代背景下中拉合作与交流的桥梁。

正如联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳在中拉论坛第二届部长级会议召开前夕接受新华社记者专访时所言，拉美国家应协同一致，抓住“一带一路”历史机遇，将基础设施互联互通建设延伸到拉美。

聚焦国际经济合作，不搞地缘利益争夺，“一带一路”成为广受世界欢迎的公共产品。中方在会议中强调，“一带一路”奉行的是共商、共建和共享。共商，就是大小国家一律平等，好事大家商量着办；共建，就是各施所长，把各自优势和潜能充分发挥出来；共享，就是让建设成果惠及各国人民，实现互利共赢。

牙买加外交外贸部长卡米娜·约翰逊－史密斯在会议期间对新华社记者说，“一带一路”是极富远见的发展计划，拉美和加勒比国家可以把自己的发展目标与之对接。

与会外长一致表达希望抓住“一带一路”历史机遇的意愿。相信这股强烈的参与热情必将转化为共建“一带一路”的实际行动，成为中拉合作新的契机。

中拉合作好比一棵果树，经“一带一路”清泉灌溉，自然就能结出甘甜果实。

全面合作共建中拉关系新格局

年过半百的古斯塔沃·伍第一次回到中国父亲出生的小村庄，突然感受到这个从未生活过的国度对他有着家一般的亲切。回到阿根廷后，他利用媒体人的身份，创办了当地第一本介绍当代中国的西文季刊《当代》。

采访一位阿根廷赴华留学生、讲述一位中国出租车司机的故事、介绍一位中国作家或是翻译家……古斯塔沃希望用客观的视角向拉美社会介绍一个真正的中国，让中拉人民能够更加了解彼此。“中国和拉美早已不是简单的经贸合作关系，而是已经发展为全方位、多层次的伙伴关系。”

唯以心相交，方能成其久远。还有更多如古斯塔沃一般的普通人在为中拉友好默默贡献。他们是在厄瓜多尔强震一线救灾的中国志愿者，是在“中拉文化交流年”上联袂奉献经典演出的中拉艺术家，是“未来之桥”走出国门的拉美青年领导人……

近年来，人文交流成为中拉关系又一大亮点。孔子学院拉美区域中心主任罗伯特·拉封登对新华社记者表示，过去一年，仅仅孔子学院组织的活动就吸引逾８００万人次参与，“民间交流、文化活动无一不助推拉中政治经济合作，成为双方了解彼此的重要渠道”。

中国社会科学院拉美研究所副研究员郭存海认为，将人文上互学互鉴提升到政治经济并行的地位，说明中国越加重视民心相通，为可持续的中拉关系发展提供了新的支柱。

中拉论坛建立三年来，政治互信向深入发展、经贸合作规模和水平持续攀升、民意基础不断夯实，中拉关系始终保持高水平发展。

中国在拉美和加勒比地区建交国增至２２个，全面战略伙伴和战略伙伴增至９个；尽管全球经济低迷，中拉贸易额始终保持在２０００亿美元以上；中方三年间邀请拉方１０００多位政党领导人访华、４０００多名人才赴华学习深造……

命运与共谱写中拉发展新蓝图

来自中国的货运列车飞驰抵达布宜诺斯艾利斯港，一车车满载的粮食将从这里被运往中国。平均时速提高一倍，中国企业助阿根廷打通从产粮区到港口的“第一公里路”，而阿根廷的优质农产品同样满足了世界第一人口大国“舌尖上”的需求。

阿根廷货运铁路项目演绎了中拉互利共赢、命运与共的生动故事。

当中国梦邂逅拉美梦，中拉命运共同体如同一艘张帆蓄势的大船。

随着阿根廷中国问题专家帕特里西奥·朱斯托深入了解中拉交往史，他不禁赞叹中拉平等共赢的交往原则竟如此源远流长。放眼当下，无论基础设施建设项目，还是中国技术出口拉美，中国之于拉美不是“老大哥”，而是“真朋友”。

帕特里西奥说，拉中同属发展中国家和新兴经济体，在国际舞台上加强协调与配合符合双方诉求。中拉论坛成立本身就标志着拉中关系进入双边合作与整体合作并行互促的新阶段，双方对话交流机制愈加完善。

智利外长埃拉尔多·穆尼奥斯在会议期间表示，当前国际形势保护主义和单边主义抬头，中国和拉美在许多国际议题上利益与共、相互支持，中国发展和拉美发展早已紧紧相连。

从支持拉美建设陆洋一体的互联互通渠道，到每年举办国际进口博览会培育开放互利的大市场，从帮助拉美培育起有竞争力的支柱产业，到共建网上和数字丝绸之路，中拉论坛上的中国方案将两者发展紧紧联系在一起，宏伟而振奋人心。

时代催人进，合作正当时。站在新的起点，中拉跨越大洋再次牵手；面向新的未来，以“一带一路”为媒，以全面合作为魂，中拉命运共同体之船扬帆远航。（参与记者：王沛、崔元磊、许睿）

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