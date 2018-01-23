气候工程实施后骤停将严重影响地球生物 

新华社北京１月２３日电 美国一项新研究发现，给地球降温的气候工程一旦实施就不可骤然中止，否则会导致气温报复性反弹，对自然环境和生物多样性造成严重威胁。

为对抗全球变暖，除了减少温室气体排放，人类还在开发一些主动改造气候的方案。以往的气候工程研究集中于对气候本身的作用，美国罗格斯大学、马里兰大学等机构合作进行的新研究则首次探讨了生物圈可能受到的影响。

在大气层上层喷洒二氧化硫，是当前最受青睐的气候工程备选方案之一。二氧化硫会在大气中产生硫酸云，反射阳光，使气温下降。由于硫酸云只能维持一年左右，必须定时补充喷洒。研究发现，如果从２０２０年到２０７０年间每年在赤道上空喷洒５００万吨二氧化硫，南北半球会均匀地蒙上一层硫酸云，使地球气温下降约１摄氏度。

但是，如果这项工程实施后骤然停止，气温会以实施之前１０倍的速度回升，带来的环境变化将使很多生物难以适应。比如在温带草原和森林地带，气温与降雨量分布的严重不协调会使生物无所适从。尽管动物可以迁徙，但迁徙速度可能跟不上升温速度。

研究还发现，迅速开始气候工程也可能有副作用，比如可能导致热带太平洋水温升高，产生厄尔尼诺现象，给南美洲带来旱灾。

参与研究的罗格斯大学教授艾伦·罗博克说，这项研究显示，综合考量气候工程所带来的生态影响十分重要，此类工程对于特定生态系统的影响还需进一步研究。

相关论文发表在英国《自然·生态学与进化》杂志上。

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