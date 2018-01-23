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日本持续强降雪天气已致１人死亡

2018年01月23日21:02  来源：新华网
 

新华社东京１月２３日电（记者王可佳）日本总务省消防厅２３日公布的数据显示，东部地区２２日起罕见的大雪天气已造成至少１人死亡。预计局部地区强降雪天气可能持续到本周末。

数据显示，截至２３日１４时，大雪天气已造成宫城、茨城、栃木等８县至少１人死亡、１８９人受伤。另据东京消防厅当天１１时发布的统计数据，东京辖区内共有２２９人受伤。

大雪造成首都圈的部分铁路列车仍然停运或延迟，机场仍有部分航班被取消。道路交通也受到影响，快递配送等业务大幅延迟。

日本气象厅说，目前强降雪天气正在逐渐影响日本北部、中西部等地。据气象厅预测，日本中部地区日本海沿岸一侧局部未来２４小时降雪量可达１００厘米，日本各地局部地区的强降雪天气将可能持续到２７日。

日本气象厅呼吁人们注意路面积雪、结冰对交通的影响以及雪崩等危险。

(责编：燕勐、袁勃)
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