美国阿拉斯加以南海域发生７．９级地震

新华社旧金山１月２３日电 美国地质勘探局地震信息网２３日测定，阿拉斯加州科迪亚克岛东南２８０公里处海域当天凌晨发生７．９级地震。目前尚无人员伤亡和财产损失报告。

据美国地质勘探局地震信息网发布的公告，震中位于北纬５６度、西经１４９度阿拉斯加湾海域，震源深度约为２５公里。地震发生后不久，太平洋海啸预警中心即发出海啸预警。

收到海啸预警后，阿拉斯加州应急管理中心安克雷奇办公室要求住在阿拉斯加湾的沿岸居民尽快向内陆或地势相对较高处转移。

目前，太平洋海啸预警中心已取消海啸预警。

阿拉斯加位于太平洋火山地震带。由于地壳板块相互碰撞，这个长约４万公里、马蹄形地震带沿线频繁发生地震和火山爆发。

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