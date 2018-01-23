外交部：望日方将改善中日关系的积极表态切实落实到行动中去

人民网北京1月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：中拉论坛第二届部长级会议已于22日在智利圣地亚哥顺利举行。你认为本次会议取得了哪些重要成果？

答：当地时间1月22日，中拉论坛第二届部长级会议在智利圣地亚哥举行。习近平主席专门就会议召开发去贺信，智利总统巴切莱特出席开幕式，王毅外长率团与会。拉美和加勒比地区31个国家的外长或高级别代表，以及联合国拉美经委会等4个地区组织和多边机构负责人出席。

会议期间，王毅外长介绍了习近平主席倡导的“一带一路”倡议，得到了与会各国热烈响应，双方就此形成政治共识。会议还专门发表了“一带一路”特别声明。很多拉美国家表示，“一带一路”是一个伟大倡议，非常希望参与其中。双方一致认为共建“一带一路”将为中拉全面合作伙伴关系提供新的理念，注入新的活力，开辟新的前景。双方愿意在推进“一带一路”过程中实现中拉合作优化升级、创新发展，打造领域更宽、结构更优、动力更强、质量更好的中拉合作新局面。

中方就如何深化习近平主席提出的中拉“1+3+6”合作框架提出建议，表示愿同拉方一道建设陆洋一体的大联通，培育开放互利的大市场，打造自主先进的大产业，抓住创新增长的大机遇，开展平等互信的大交流，得到拉方积极响应。会议通过了《圣地亚哥宣言》、《中国与拉美和加勒比国家合作（优先领域）共同行动计划（2019-2021）》和《“一带一路”特别声明》3份成果文件，集中反映了下阶段双方深化合作、同谋发展的明确意愿，制定了重点领域合作的具体举措。

我们认为，此次会议取得了圆满成功。正如王毅部长在会后对记者说的，会议凝聚了团结合作的共识，聚焦了共同发展的行动，明确了合作共赢的路径，实现了中拉新时代跨越大洋的又一次牵手，开启了中拉整体合作的新篇章。我们期待同拉美和加勒比国家共同推动中拉全面合作伙伴关系迈上新的台阶。

问：日本首相安倍晋三22日在众议院发表施政方针演说时对改善中日关系表达强烈意愿，表示他将寻求与中国发展稳定的友好关系，尽快实现领导人互访，并将同中国开展基础设施合作。日本外相河野太郎也表示，将以《日中和平友好条约》签署40周年为契机，促进日中国民交流，加强经济联系，但同时表示，日方不能接受任何改变东海现状的做法。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。

中方在改善和发展中日关系方面的立场是一贯的。中日关系稳定健康发展，符合两国人民的利益，也有利于地区和平与发展。希望日方同中方相向而行，在中日四个政治文件和四点原则共识基础上，以中日和平友好条约缔结40周年为契机，加强沟通，增进互信，妥善管控分歧，推动中日关系沿着正确方向改善和发展。中方愿与包括日方在内的各方一道，本着共商、共建、共享的原则，共同推进“一带一路”建设，实现地区国家的共同发展繁荣。

与此同时，我们也注意到日方有关东海问题的表态。我们希望日方言行一致，将改善中日关系的积极表态切实落实到政策和行动中去。

问：据报道，美国政府批准了对中国光伏产品征收高额关税，以履行在对华贸易方面对华采取更强硬立场的承诺。中方是否将采取应对措施？

答：关于你提到的问题，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军已经就此发表了谈话。

美方再次对进口光伏产品和大型洗衣机发起全球保障措施调查，并且采取严苛征税措施是对贸易救济措施的滥用，中方对此表示强烈不满。我们注意到美方本次调查不仅引起了许多贸易伙伴的关切，而且也遭到了美国国内许多地方政府和下游企业的强烈反对。对于美方的错误做法，中方将与其他世贸成员一道坚决捍卫自身的正当权益。

问：据报道，日本外相河野太郎将于近期访华。中方能否证实？

答：中方对于改善和发展中日关系持积极态度。中日关系改善和发展符合中日两国和两国人民以及地区各国的共同利益。我们认为双方保持密切沟通对于增进互信、妥善处理和管控分歧是有益的。我们愿就此与日方保持密切沟通。

问：据报道，朝鲜外务省网站21日刊登消息称，朝鲜外务省官员、中国驻朝鲜大使和驻朝国际机构代表在朝外务省18日举行的活动中，讨论了对朝输送联合国人道主义救援物资可能受阻问题。中方对此有何评论？

答：中方一贯全面、认真执行安理会决议，同时主张安理会对朝制裁措施不应影响对朝人道主义援助，这也是联合国安理会相关决议的明确要求。在安理会制裁以及部分国家对朝实施单边制裁的背景下，造成对朝人道援助面临一些问题的原因是多方面的。中方重视联合国等国际机构在朝开展的人道主义援助工作，一直并将继续提供必要支持和协助。

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