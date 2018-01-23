日本央行维持现行货币宽松政策不变

新华社东京１月２３日电（记者钱铮 马曹冉）日本央行２３日结束为期两天的金融政策决策会议，决定维持现行大规模货币宽松政策不变，对２０１７财年至２０１９财年的经济增长率和通胀预期也都维持前一次的预测数据不变。

日本央行当天表示，决定维持当前金融市场调节方针，短期利率维持负０．１％的水平；继续购买长期国债，以使长期利率在零左右运行。

在会后公布的《经济和物价形势展望》报告中，日本央行预测２０１７财年至２０１９财年的实际国内生产总值（ＧＤＰ）增长率分别为１．９％、１．４％和０．７％，核心消费价格指数（ＣＰＩ）分别为０．８％、１．４％和２．３％，均与去年１０月份发布的报告预测相同。

报告认为，在外部经济持续缓慢增长、日本国内极其宽松的货币环境以及政府采取经济刺激政策等背景下，日本经济得以继续增长。

但由于企业设定工资和价格的态度仍比较慎重，剔除能源价格上涨影响后，物价上涨势头依然较弱。报告维持大致在２０１９财年实现２％通胀目标的预期不变。

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