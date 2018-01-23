法国企业期待中国国际进口博览会新机遇 

新华社巴黎１月２２日电（记者徐甜）中国驻法国大使馆２２日在巴黎举办中国国际进口博览会专场推介会。法国企业代表认为此次博览会将为法国扩大对华出口提供新机遇。

中国驻法国大使馆公使关键在致辞时表示，中国国际进口博览会是中国支持经济全球化主张的实际行动。中国国际进口博览会希望为有意扩大对华出口的参展企业提供一个开拓中国市场、拓展国际发展的新平台，为促进中法双边贸易增长，实现互利发展、共同繁荣作出努力。

法国国民议会中法友好小组主席陈文雄在致辞时鼓励各类法国企业积极主动向中国出口，因为中国市场潜力巨大，“即使只能占据中国市场的一小部分，其份额也将是法国市场的数倍”。

中国商务部欧洲司副司长翟谦在对博览会总体情况进行介绍时表示，中方将积极做好法国企业赴华参展工作，促进两国经贸往来更加平衡发展，特别是为拥有法国特色的优势产品对华出口创造更为便利的平台。中方怀着良好的意愿将积极促进法国商品和服务对华出口，推动双边贸易不断发展。

当天的推介会吸引了超过２００名法国企业界代表参与。中国国际进口博览会招展处负责人高志强表示，法国企业界对参与此次进口博览会态度积极，多家法国企业已明确参展意愿。

法国ＲＶＦ葡萄酒教育创始人布里斯·勒布克对新华社记者说，在法中两国政府的大力支持下，法国企业，尤其是中小企业在中国国际进口博览会这一平台上进行展示将会更加顺利和便捷。

首届中国国际进口博览会定于今年１１月５日至１０日在上海举行。

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