俄罗斯正就出售Ｓ－４００防空导弹系统与部分国家谈判

新华社符拉迪沃斯托克１月２３日电（记者 吴刚）俄罗斯国防部长绍伊古２３日表示，俄正就出售Ｓ－４００防空导弹系统与中东地区及东南亚地区一些国家谈判。

塔斯社２３日援引绍伊古的话报道说，中东地区和东南亚地区一些国家对购买俄制Ｓ－４００防空导弹系统表现出浓厚的兴趣，相关谈判正在进行中。

绍伊古指出，目前，有２套Ｓ－４００防空导弹系统分别在俄驻叙利亚赫迈米姆空军基地和塔尔图斯基地执行战斗值班任务。

去年底，土耳其和俄罗斯在安卡拉就向俄购买Ｓ－４００防空导弹系统签订了贷款协议。根据协议，俄罗斯将向土耳其出售４套Ｓ－４００防空导弹系统。

Ｓ－４００防空导弹系统是俄第四代最新型防空导弹系统，已列装俄军，其任务是摧毁各种空天攻击武器。每套系统可同时制导７２枚导弹，打击３６个目标，射程范围达４００公里，被认为是俄军迄今所拥有的最先进防空系统。

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