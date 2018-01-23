日本火山喷发与雪崩造成1人死亡11人受伤

草津白根山在线直播截图（来源：YouTube）

人民网东京1月23日电（许永新）据NHK电视台报道，23日上午，位于日本群马县西北部的活火山草津白根山喷发。据警方介绍，由于火山喷出石头，并且在同一时间滑雪场发生了雪崩，正在参加训练的一名自卫队队员身亡，11人受伤。此外，在滑雪场索道山顶站还有80多人等待救援。

据日本气象厅消息，23日上午10点左右，在草津白根山观测到了因地面变化引起的振幅较大的火山微震，从火山口喷发而出的石头飞到了1公里以外的地方。

据警方及自卫队介绍，在同一时间，草津国际滑雪场发生雪崩，正在训练中的7名自卫队队员被卷了进去，其中1名49岁的男性队员身亡。

此外，有6人因雪崩受伤，因喷出的石头砸坏缆车玻璃而有5人受伤，共计11人受伤，其中3人伤势较重。

据群马县方面介绍，在滑雪场索道山顶站台还有80多人等待救援，下午3点过后，自卫队的直升机救起了7人。

据悉，草津国际滑雪场位于群马县草津町，海拔超过2100米，由于距离活火山的山口较近，平时就能闻到火山气体的气味。这里的滑雪客主要来自首都圈，现在正处在年底与年初这一最热闹的时期。

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