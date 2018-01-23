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报告：中企在美国商业专利申请数量增长明显

2018年01月23日17:06  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯  美国商业专利数据库日前发布报告显示，美国专利商标局2017年批准的发明专利数量再创新高，达32万件，同比增长5.2%。其中，中国企业表现抢眼，获批专利超过1.1万件，较前一年增长28%。所有获批专利中，美国企业占比46%，亚洲企业占31%，欧洲企业占15%。从企业排名看，美国国际商用机器公司（IBM）继续领跑，25年蝉联第一，新获批专利9043件，较排名第二的韩国三星电子有限公司多出3206件。

中国企业表现可圈可点。华为技术有限公司获批专利1474件，同比增长23%，排名第二十，较上年前进5名。报告还称，显示和传感设备制造商京东方科技集团实现了“大跨越”，从第四十名升至第二十一名，1413件的专利数更是较前一年增长62%。深圳市华星光电技术有限公司也跻身企业排行榜前50，以708件专利数排名第四十五。就技术领域看，计算机、通信和医学专利仍是主流，电子香烟、3D打印、自动驾驶汽车等领域增长最快。

(责编：常红、杨牧)
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