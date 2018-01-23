美国数据显示控烟使癌症人数大幅减少

人民网讯 美国癌症学会（American Cancer Society）近期在医学顶尖学术期刊CA: A Cancer Journal for Clinicians上发布了预测2018年美国癌症发病情况的报告：Cancer Statistics 2018。报告预计美国2018年新增肿瘤患者将达到173万，因肿瘤死亡人数为60.9万。报告称在美国人群中，无论是癌症的发生率还是死亡率，都在逐步下降。

从上世纪90年代每10万人中215.1个癌症患者，下降到了每10万人中158.6人。其中几大常见肿瘤的患者大幅下滑，从1990年至2015年，肺癌的男性患者下降了45%，女性患者下降了19%；乳腺癌患者从1989年至2015年下降了39%；前列腺癌人数从1993年至2015年下降了52%；结肠癌患者从1970年至2015年下降了52%。

特别强调的是，对烟草的严控以及肿瘤的早期筛查和治疗，是美国癌症患者人数下降的主因。美国癌症学会首席医学官Otis Brawley表示，烟草消费的下降是肿瘤发生比例下降最大的推动因素，烟草造成3/10肿瘤患者的死亡。

中国约有3.2亿的烟民，消费了全球40%多的烟草，而且吸烟人数有增长的趋势。在我国成年男性中，约有28.1%是吸烟者，女性为2.5%，大约有52.7%的吸烟者年龄在20-34岁之间。每年中国新增约430万的癌症患者，约有281万人因癌症死亡。且无论是癌症的发生率，还是死亡率数据，都呈现逐年上升趋势。吸烟被视为患上肺癌的主要原因，而且吸烟越早，风险也越大，研究显示吸烟导致世界上80%的男性肺癌患者以及50%的女性肺癌患者死亡。虽然近年来中国控烟形势稍有好转，但实际情况仍然不容乐观。

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