澳大利亚前政府雇员涉嫌资助恐怖主义被捕

新华社悉尼１月２３日电（郭阳）据澳大利亚警方２３日发布的消息，一名澳大利亚前政府部门雇员因涉嫌资助恐怖主义被捕，她为极端组织“伊斯兰国”提供的资金超过３万澳元（约合１５．４万元人民币）。

新南威尔士州警方在声明中说，该州参与的联合反恐小组当天早晨在悉尼西部帕拉马塔地区逮捕了一名４０岁女子，并将其带到当地警察局审问。

警方认为，这名女子蓄意向极端组织提供资金或为其筹款。在２０１５年２月至１０月间，她５次通过西联汇款公司向“伊斯兰国”汇款，金额超过３万澳元。但尚无证据显示这名女子打算在澳大利亚境内发动恐怖袭击。

警方计划以涉嫌资助恐怖主义的罪名对该女子提起诉讼。若罪名成立，她将面临最高２５年监禁。这名女子已被拒绝保释，并将于２３日晚些时候受审。

警方说，自２０１５年６月开始进行代号为“佩钦行动”的反恐行动以来，已发现数人涉嫌参与恐怖主义活动，这名女子就是其中之一。

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