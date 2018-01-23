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保加利亚和捷克敦促欧盟进行难民接收制度改革

王欣然

2018年01月23日15:57  来源：新华网
 

　　新华社索非亚１月２２日电（记者王欣然）保加利亚总理鲍里索夫与到访的捷克总理巴比什２２日在首都索非亚表示，欧盟的难民接收制度不但已经失效，而且分裂了欧盟，需尽快着手改革。

　　巴比什应鲍里索夫邀请对保加利亚进行为期一天的工作访问。在双边会谈后举行的联合记者会上，巴比什说，目前欧盟的难民分配额度不可接受，欧盟应对解决非法移民问题达成共识。他呼吁保加利亚在担任欧盟轮值主席国期间推动解决这个问题。

　　鲍里索夫说，欧盟《都柏林公约》没有像欧盟国家期待的那样发挥作用，而且人为分裂了欧盟。他表示，保方认为能够找到合理的妥协方案。他建议，限制寻求庇护的难民进入欧盟国家的途径，同时，难民保护中心应建在欧盟以外的国家，如土耳其、利比亚等。为此，他呼吁欧盟延长与土耳其就难民问题达成的协议。

　　欧盟２０１３年修订的《都柏林公约》规定，难民只能在入境欧盟的第一个成员国申请庇护，而这个成员国必须承担难民接待、资格审核等一系列责任。２０１５年，欧盟委员会又规定，各成员国的难民分配额度以成员国的经济能力、人口数量、失业率以及已经收容的难民数量为计算基础。但这些规定遭到维谢格拉德四国集团匈牙利、捷克、波兰、斯洛伐克及罗马尼亚的激烈反对。他们认为，相关规定对这些难民压力极大的欧盟国家不公平。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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