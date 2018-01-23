日本草津白根山喷发引发雪崩 一名陆上自卫队员遇难

人民网讯 据《朝日新闻》报道，当地时间23日上午9时59分，位于日本群马县及长野县交接处的草津白根山喷发，该山山麓的草津国际滑雪场发生雪崩，一名陆上自卫队队员重伤不治身亡。

报道称，23日上午，30名陆上自卫队队员在草津国际滑雪场进行积雪训练时遭遇雪崩，4人骨折、1人重伤、1人重伤不治身亡。

此外，滑雪场缆车的玻璃窗，遭火山喷出的碎石击中而裂开，导致4名乘客被碎玻璃划伤。因滑雪场缆车暂时停运，截止当地时间12点30分，约有80人在缆车山顶站内避难。

日本气象厅表示，现已将草津白根山火山的“喷发警戒级别”上调至3级（限制入山），呼吁白根山的镜池地区附近2千米范围内的居民和游客注意火山喷出的碎石。

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