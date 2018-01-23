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俄罗斯表示支持叙利亚人民自主选择发展道路

吴刚

2018年01月23日15:55  来源：新华网
 

　　新华社符拉迪沃斯托克１月２３日电（记者吴刚）俄罗斯联邦委员会（议会上院）国际事务委员会主席科萨切夫２２日表示，俄支持叙利亚人民自主选择发展道路。

　　科萨切夫当天在莫斯科会见来访的叙利亚反对派代表团时说，俄准备在叙利亚问题日内瓦和谈等所有国际框架下为促进叙和平进程而努力。

　　科萨切夫指出，俄在叙利亚问题上并不偏袒任何一方，俄在叙利亚只打击极端主义势力。俄尊重叙利亚主权，欢迎所有致力于推动叙和平进程的反对派参与即将在索契举行的叙利亚全国对话大会。

　　科萨切夫表示，叙利亚全国对话大会并不准备取代叙利亚问题日内瓦和谈机制，尽管日内瓦和谈机制并不令所有人满意，但这一机制在解决叙利亚问题方面是不可替代的。

　　叙利亚反对派代表团团长哈里里表示，尽管叙反对派还不确定叙利亚全国对话大会会取得什么成果，但叙反对派愿与俄一起探索政治解决叙利亚问题之路。

　　叙利亚全国对话大会将于１月２９日至３０日在俄罗斯南部城市索契举行。在去年１２月底召开的叙利亚问题阿斯塔纳会谈上，俄罗斯、土耳其、伊朗三国发表联合声明说，三方将密切合作并确保叙利亚全国对话大会顺利举行。据俄媒体报道，会议的主要议题之一是讨论成立叙利亚立宪委员会的问题。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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