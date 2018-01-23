亲信近期接连被查 李明博怒喊：“冲我来”！

韩国前总统李明博的多名亲信近期接连遭搜查或被捕。围绕情报机构国家情报院“进贡”一案，检方22日搜查李明博哥哥李相得的住所和办公地点，以获取证据。

面对身边亲信接连被查，李明博怒斥这是现政府的“政治阴谋”，要求检方不要再调查自己的亲信，而是直接面对他本人。

【多人牵涉“进贡”案】

韩国检方说，针对“进贡”案，首尔中央地方检察厅调查人员22日上午搜查李相得的住所和办公地点，带走文件资料和电脑硬盘等物品。

李相得现年83岁，是李明博的哥哥，同是韩国资深议员。检方说，国家情报院一些前官员供认，李明博执政期间，他们从国情院拿出大笔资金，非法提供给李相得。

同时，检方还就这起案件盘问李明博妻子金润玉的一名前助手以及青瓦台前秘书金熙钟（音译）。金熙钟向检方供认，他曾把从国情院支出的10万美元（约合64万元人民币）经由这名助手交给金润玉。韩国媒体报道，这名助手已经承认金熙钟的部分陈述。

检方怀疑，国情院前高官、李相得的密友金柱成（音译）可能在这起案件中扮演关键角色，把国情院资金输送给李明博及其家人。

数天前，李明博的“大管家”金伯骏因牵涉“进贡”案被捕。金伯骏78岁，2008年至2012年担任青瓦台行政事务高级秘书。按韩国媒体的说法，他曾在李明博在任时期管理李明博的财产。

检方指控，金伯骏在李明博任职期间从国情院非法收受4亿多韩元（约合240万多元人民币）资金，造成国库损失，构成受贿罪。

检方在对另一前总统朴槿惠要求国情院“进贡”一案的调查中，发现李明博亲信同样涉案。本月12日，首尔中央地方法院决定批准冻结朴槿惠大约60亿韩元（约合3597万元人民币）个人资产。

【李明博怒喊“冲我来”】

除“进贡”案外，检方调查李明博涉嫌滥用职权帮助李相得追回投资资金一事。去年10月，韩国一家投资机构的负责人提起诉讼，指控李明博担任总统期间滥用职权，帮助兄长李相得追回损失的投资资金140亿韩元（8393万元人民币）。

韩国媒体认为，由于这起案件关联震惊韩国的“BBK股价操纵案”，检方可能“重翻旧账”，重查那起案件。

李明博坐不住了。他17日发表讲话，指责现政府对他施以“政治报复”，意在为前总统卢武铉“复仇”。卢武铉是文在寅的密友，也被视为文在寅的政治导师。李明博执政期内，卢武铉2009年在接受贪腐案调查期间跳崖自杀。

李明博说：“显然，针对青瓦台前官员和政府官员的调查从一开始就是为了针对我。在我任期内，所有事情的最终责任都在我身上。请不要再骚扰那些为国奉献的公务员，直接来问我吧。”（张旌）（新华社专特稿）

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