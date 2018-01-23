安倍发表新年施政演说 释放改善日中关系的信号

人民网讯 日本第196届例行国会22日开幕。日本首相安倍晋三当天下午在众参两院全体会议上发表施政演说时表示，希望推动日中关系向新阶段发展。这是自2012年12月安倍第二次上台执政后，第6次发表施政方针演说。

安倍指出，日本和中国担负着维护地区和平与繁荣的重要责任，有着千丝万缕的关系。从大局观出发，发展稳定对华友好关系，回应国际社会期待。他说，今年恰逢日中和平友好条约缔结40周年，将加强中日两国在经济、文化、旅游、体育等领域的交流，期待通过深化高层往来，推动日中两国关系向新阶段发展。

内政方面，安倍针对修宪指出，“期待各党在国会分享宪法的具体方案，在宪法审查会加深讨论，不断向前推进”。此外，演说还涉及推动劳动方式改革、克服少子高龄化、保证天皇退位和新天皇即位顺利进行等内容。

在外交安保方面，安倍继续强调日美同盟关系的重要性，开展“俯瞰地球仪的外交”及强化与欧洲、东盟、澳大利亚、印度等方面的关系。同时以周边安全形势威胁为由，表示将引进陆基“宙斯盾”反导系统等，推动今年年底《防卫计划大纲》的修改。

同日，数百名日本民众冒雪在国会附近举行集会，反对安倍的新安保法和修宪企图，要求国会彻查森友、加计学园丑闻真相。

日本共同社分析称，安倍晋三22日发表的施政演说将重点放在了切实推进劳动方式改革、少子老龄化对策等去年10月众院选举竞选中提出的政策。其中透射出安倍瞄准今秋自民党总裁选举、希望踏踏实实积累政绩的意图，但不能否认其主张有些“撒胡椒面”的感觉。

《日本经济新闻》称，提到韩国时，此次安倍没有使用去年演说中出现的“共享战略性利益的最重要邻国”表述，反映了眼下因文在寅在慰安妇问题上再次要求日本方面道歉而磕磕绊绊的日韩关系。

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