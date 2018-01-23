记者手记：暴雪围城——达沃斯论坛年会开幕前夕遭遇交通难题

世界经济论坛２０１８年年会开幕前夕，一场大暴雪使进出年会举办地瑞士小镇达沃斯的交通濒临瘫痪，大批参会嘉宾的行程受到影响。

达沃斯市长卡维耶泽尔２２日对媒体表示，截至当地时间２２日下午，达沃斯积雪深度已经达到两米。他表示，如此严重的积雪，当地没有足够的人力来清理，“我们除了祈祷天气好转之外几乎什么也做不了”。

当地气象部门表示，过去一周达沃斯的降雪量是自论坛创办以来同期最大的。

同时，连日的暴雪也使达沃斯周围的山坡上积雪超重，当地发生雪崩的风险已经被调至最高等级。截至２２日下午，当地已经疏散了约３０户居民，一些危险地带的居民也被要求留在家中。

记者当天下午在达沃斯看到，尽管已被部分清扫，但达沃斯主要街道旁的积雪仍然有大约一米厚。积雪使得本来就不宽敞的街道更加狭窄，在一片白茫茫的冰雪世界中，随处可见拖着行李箱在车辆间隙艰难行走的参会嘉宾。

连日来的大雪已经把路边的指引牌几乎全部埋没，一位曾多次参加达沃斯论坛年会的记者居然在小镇迷路了。

当天下午，鹅毛大雪依然不停地从达沃斯上空落下，运载论坛嘉宾的巴士和各色轿车在暴雪中如蜗牛般爬行。从洲际酒店到会议中心大约４公里的路程，开车约需一个小时。当天至少有两场活动因为主要嘉宾缺席而被迫取消或者推迟。

记者了解到，尽管进出达沃斯的火车仍在运行，但其中大约一半的车次已被取消，很多人被迫多花几个小时乘坐大巴，还有不少人被困在附近的村镇无法及时注册，偌大的注册大厅显得有些空空荡荡。同时，由于天气恶劣，小镇上供贵宾来往的直升机服务也被迫终止。当地官员表示，目前还不清楚到底有多少重要嘉宾因为暴雪延误行程。

当地天气预报说，２３日论坛年会开幕当天降雪的概率仍然很高，但随后天气将会好转。

主题为“在分化的世界中打造共同命运”的世界经济论坛２０１８年年会将于１月２３日至２６日在达沃斯召开。包括７０位国家元首或政府首脑以及３８位国际组织负责人在内的３０００名嘉宾将出席本次年会。

(责编：朱欣(实习生)、常红)