美国务卿表示美英应重视彼此间“特殊关系”

新华社伦敦１月２２日电（记者梁希之）正在英国访问的美国国务卿蒂勒森２２日表示，美英两国应该重视彼此之间的“特殊关系”。

蒂勒森当天和英国外交大臣约翰逊在伦敦举行会晤。蒂勒森在随后的新闻发布会上说，“无论从安全的角度，还是从经济的角度来看，我们都需要在双边的基础上关注这种关系和这种关系的重要性。两国的特殊关系无论是在过去，还是在未来，都将是持久的。”

约翰逊说，英美关系对英国的外交和经济而言都非常重要。蒂勒森则表示，美英两国有时候把焦点过多集中在全球问题上，却忽略了两国关系的重要性。

蒂勒森当天还和英国首相特雷莎·梅举行了会晤。首相府发言人表示，双方探讨了英美两国的“特殊关系”。

蒂勒森此次访问正值美国总统特朗普在推特上宣布取消原定访英行程之后。上周新落成的美国驻英国大使馆在伦敦开馆，然而，原本计划由特朗普剪彩的开馆仪式由于其行程取消只得低调举行。

有舆论分析认为，特朗普去年初上任后，英美两国领导人互动远远落后于以往，在国际重大事务中的合作减少，分歧越来越多，英美“特殊关系”正面临巨大考验。蒂勒森此番对两国“特殊关系”的强调似乎是为了打消外界疑虑，为两国领导人本周可能在达沃斯世界经济论坛年会期间举行的会晤营造氛围。

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