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美国称将推动有关国家修改伊核协议条款

朱东阳　刘晨

2018年01月23日14:00  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿１月２２日电（记者朱东阳　刘晨）据美国国务院２２日消息，国务卿蒂勒森当天在从英国前往法国访问的途中表示，美国将派专门工作组赴欧洲同英法德三国协调立场，以推动各国就修改伊核协议条款达成共识。

　　蒂勒森表示，美国已和三国以及欧盟就这一问题举行过一系列非正式磋商，未来将就如何开展合作、解决伊核协议中的“缺陷”继续交换意见。

　　当天早些时候，蒂勒森在同英国外交大臣约翰逊共同会见记者时表示，美国已与伊核协议三方即英法德三国建立了工作组，指派专人就修改协议的原则、方式等问题进行磋商，相关会谈最早有望在下周展开。约翰逊则对媒体说，伊核协议的根本内容不容破坏，这一点非常重要，英国有信心可以实现这一目标。

　　美国总统特朗普１２日宣布最后一次延长对伊朗核问题的制裁豁免期，同时要求国会和欧洲国家同意修改协议条款，否则美国将立即退出协议。

　　２０１５年７月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。去年８月３１日，国际原子能机构出台报告，再次确认伊朗履行了伊核协议。在随后９月举行的联合国大会上，欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼强调，伊核协议得到了完全执行，无需重新谈判。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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