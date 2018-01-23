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日本群马县一火山喷发 致草津国际滑雪场发生雪崩多人受困

2018年01月23日13:28  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京1月23日电（许永新）据《朝日新闻》网站报道，23日上午10点左右，日本群马县草津町政府接到通报称，当地的本白根山火山喷发。随后传来消息称，受火山喷发影响发生雪崩，有多人被困。

23日上午，日本官房长官菅义伟在记者会上表示，在群马县本白根山有人报警称，乘作滑雪场缆车的乘客负伤，还有消息称现场发生雪崩，有人被困。危机管理中心正在收集相关信息。此外，还有消息称，4名乘坐缆车的乘客因玻璃碎片受伤。

另据《读卖新闻》网站报道，日本气象厅23日宣布，位于群马县西部草津白根山的本白根山（海拔2171米）在23日上午9点59分左右喷发。由于有可能再次喷发，气象厅呼吁民众绝对不要接近该山。据日本警方介绍，有12人受伤，其中两人伤势严重。

(责编：王欲然、常红)
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