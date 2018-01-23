日本群马县一火山喷发 致草津国际滑雪场发生雪崩多人受困

人民网东京1月23日电（许永新）据《朝日新闻》网站报道，23日上午10点左右，日本群马县草津町政府接到通报称，当地的本白根山火山喷发。随后传来消息称，受火山喷发影响发生雪崩，有多人被困。
23日上午，日本官房长官菅义伟在记者会上表示，在群马县本白根山有人报警称，乘作滑雪场缆车的乘客负伤，还有消息称现场发生雪崩，有人被困。危机管理中心正在收集相关信息。此外，还有消息称，4名乘坐缆车的乘客因玻璃碎片受伤。
另据《读卖新闻》网站报道，日本气象厅23日宣布，位于群马县西部草津白根山的本白根山（海拔2171米）在23日上午9点59分左右喷发。由于有可能再次喷发，气象厅呼吁民众绝对不要接近该山。据日本警方介绍，有12人受伤，其中两人伤势严重。
钟声：世界需要时代领导力 一年一度的世界经济论坛年会即将在瑞士达沃斯小镇拉开帷幕。2018年年会主题为“在分化的世界中加强合作”，将聚焦在各国地缘战略竞争加剧背景下国际合作的意义。世界经济论坛主席施瓦布向与会领导人呼吁：“在一个裂变的世界里，领导力意味着要超越当下的不和谐，着眼于共同的新未来。钟摆不会自动摆回到各方步调一致的状况。我们必须推动这一进程——证明即使在一个分裂的世界中，相关利益方仍有可能实现合作。” 【详细】