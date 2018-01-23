美国国会通过临时拨款法案结束政府“关门”风波

美国国会２２日通过一项临时拨款法案，维持联邦政府运转至２月８日，结束了持续三天的美国政府“关门”风波。

美国国会参众两院当天分别以８１票支持、１８票反对和２６６票支持、１５０票反对的投票结果通过这项法案。美国总统特朗普于当天晚些时候签署了该法案。

观察人士表示，这份法案的通过是美国国会民主、共和两党妥协的结果。除让联邦政府维持运转至２月８日外，法案内容还包括将儿童健康保险项目延期６年，为因联邦政府关门而被迫无薪休假的政府员工补发工资等。

当天，参议院民主党领袖舒默与共和党领袖麦康奈尔达成协议，同意在今后约三周时间内拿出关于“童年抵美者暂缓遣返”计划的立法，并就军费开支、边境安全以及赈灾救助等争议内容达成一致。

特朗普在国会通过法案后发表声明说：“一旦获得拨款，政府将会全力解决不公平的非法移民问题。只要对美国有利，我们将达成一项长期移民方案。”

白宫新闻发言人桑德斯当天在例行新闻发布会上说，鉴于政府“关门”风波已平息，特朗普将于本周按原计划前往瑞士达沃斯参加世界经济论坛。

由于美国两党在青少年非法移民的立法改革问题上分歧严重，参议院１９日晚未能通过临时拨款法案，导致联邦政府非核心部门从２０日零时开始被迫暂时关闭。这是继２０１３年１０月之后，美国联邦政府再次“关门”。（记者江宇娟 高攀）

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