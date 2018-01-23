“美国优先”加速西方世界分化

世界经济论坛２０１８年年会定于２３日在瑞士达沃斯开幕。许多西方媒体在会前普遍认为，今年一大看点是美国总统特朗普与欧洲大国领导人之间的交锋。

推行“美国优先”政策的特朗普执政一年来，美欧矛盾升级，涉及气候变化、欧洲防务、自由贸易、伊朗核协议等多个方面，反映出双方深层次的理念和利益分歧。在国际格局发生深刻变化的时代背景下，以美欧为首的西方世界加速分化，正试图寻找新的共同基础。

矛盾升级

世界经济论坛２０１８年年会主题为“在分化的世界中打造共同命运”，其中一大分化发生在西方世界内部。出席论坛的特朗普将“希望与世界领导人一起推进‘美国优先’议程”，而法国总统马克龙和德国总理默克尔将致力于维护自由民主的价值观。

特朗普上台后，美欧矛盾不断升级。近一年来，在“美国优先”的旗号下，特朗普政府一系列言论和政策引发欧洲强烈担心和强烈不满：否定欧洲一体化、批评欧洲国家在防务上投入不足、指责德国难民政策和对美贸易顺差、口头支持欧洲极右翼团体、退出多个国际和多边组织……

最让欧洲“心寒”的是，特朗普不顾欧洲国家反对和游说，退出应对气候变化《巴黎协定》，威胁退出伊朗核协议，而这两个协议是欧洲这些年为数不多的外交亮点。法国总统马克龙在联合国公开表示，美国威胁废除伊朗核协议是一个“重大错误”。

特朗普上台后，先后与英国首相特雷莎·梅、德国总理默克尔、法国总统马克龙等欧洲大国领导人举行会晤。但这些会晤不仅没有改善相互认知和取得实质成果，反而放大了双方分歧。默克尔去年３月与特朗普首次会晤后，在德国巴伐利亚州一个啤酒节上公开表达对欧美关系的悲观情绪，“在某种程度上，我们可以完全依赖对方的时代已经结束。欧洲人必须把命运掌握在自己手中”。

价值冲突

回顾二战后历史，美欧作为西方世界的代表，即使有矛盾也主要围绕单一事件，如伊拉克战争。如今，特朗普治下的美国和欧洲国家矛盾更为激烈和公开，暴露出双方在世界观、价值观、经济利益方面的深层分歧，短时难以弥合。

去年特朗普首访中东和欧洲之后，美国总统国家安全事务助理麦克马斯特和白宫国家经济委员会主任加里·科恩在《华尔街日报》发表评论称，特朗普没有把世界视为“一个全球共同体，而是一个各国、非政府行为体和企业争夺优势的竞技场”。评论称，“与其否认国际关系的这种本质，我们欣然接受。”

这番宣扬“美国优先”的言论让欧洲国家大为震惊，认为无法再依赖美国的领导力和公信力。在这种“世界观”指引下，美国一系列外交政策充满保守主义和孤立主义色彩，与欧洲主流政治坚持的开放、多边、多元立场大相径庭。以往，美欧领导人一贯强调共同价值观是跨大西洋关系的基石，但特朗普政府显然更加强调利益，希望与欧洲“明算账”。

马克龙在今年１月访华前对媒体说，多边主义正遭遇危机，应该通过建立以对话应对危机的机制、通过应对气候变化和制定合理的贸易规则，来重新焕发多边主义的活力。

中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建认为，美国由于相对实力下降和国内政治风潮，对全球化、气候变化、多边主义采取与欧洲不同的态度。美欧矛盾背后也是利益冲突，比如特朗普保护传统工业，欧洲发展新能源；德国等欧洲国家竞争力强，对美国传统产业构成冲击等。

重新定位

针对特朗普给美欧关系造成的冲击，不少欧洲政治家和学者认为，这只是暂时现象，“特朗普不是美国，他不会永远执政”。

实际上，在特朗普上台之前，美欧关系已经趋冷，小布什时期因为伊拉克战争闹过矛盾，奥巴马时期则因为美国战略东移。西方世界持续分化，除各自利益诉求和战略重点变化外，还是因为国际格局的变化。

新兴市场国家和发展中国家的作用在上升，美欧等西方国家联手发挥主导作用的时代已经结束。随着世界多极化加速发展，美国和欧洲都要适应变化，追求成为世界一极的欧洲不再像以前那样把安全利益托付给美国，而是要找到自身定位。

从这个角度来看，“美国优先”更像是西方世界分化的“加速器”。英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫今年初就西方分裂发表评论，认为高收入国家之间的紧密合作过去在很大程度上是美国意志和权力的产物，而美国如今却在抛弃支撑这一理念的价值观和利益观。

面对“美国优先”带来的挑战，欧洲也在重新思考和定位与美国的关系。去年２月访问美国的欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼说，美欧未来可能进入一个更加务实且类似于交易的双边关系时代。

崔洪建认为，欧洲应该抛弃幻想，追求更为平等的话语权，抛弃所谓东西对立的战略划分，重新定位与美国的关系。他预计，美欧关系将不会再是冷战结束以后的盟友关系，今后可能变成伙伴关系。

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