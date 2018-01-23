人民网讯 当地时间1月19日，美国参议院就为联邦政府提供资金至2月16日的短期预算案进行了投票，但法案最终未获通过，联邦政府非核心部门从当地时间20日凌晨开始关门。当地时间周一（22日）晚，美国众议院投票通过短期支出法案进行投票。持续三天的政府关门状态结束，该项支出法案将支撑政府运营至2月8日。从关门到结束停摆，美国政府经历了什么？

争论焦点：“追梦人计划”

1月19日午夜是上一次美国政府临时预算案的到期时间，而美国民主、共和两党领袖以及特朗普总统进行了多轮磋商未果后，在最后期限前两小时美国参议院才开始投票表决，结果未获通过。按照美国的法律，政府预算案必须经国会参众两院批准，当国会未能批准预算案时，政府将关闭一部分机构并停止相应服务，即政府停摆。

据《今日美国报》报道，“追梦人计划”（童年入境暂缓遣返计划，简称DACA）是本次短期预算案的争论焦点，民主党和共和党对此分歧较大，民主党人认为，应该在法案中加入解决“追梦人计划”(DACA)，因而反对该短期预算案；而共和党人却不希望在预算案中包括“追梦人计划”（DACA)。

特朗普：民主党人送我的“周年礼”

特朗普总统自2017年1月20日就任以来，由于国会迟迟未能通过政府长期预算案，美国联邦政府已经多次面临停摆。而此次政府停摆正值特朗普就任一周年之际。

白宫发言人桑德斯发声明怒斥民主党：“今晚，他们将政治凌驾于我们的国家安全、军人家庭、脆弱的孩子和我们国家为全体美国公民服务的能力之上。”声明中说：“民主党人为了满足他们鲁莽的要求而以我们合法公民作为要挟，在此状况下，我们不会就非法移民的身份进行谈判。这是蓄意阻挠的失败者的做法，而非议员（应有的行为）。”

特朗普20日发布推文指责民主党人对非法移民的关注远超对南部边境军事或安全的关注，并称：“这是民主党人送我的就职周年礼”。

商议无果 重新投票

随着政府停摆事件持续发酵，当地时间周六（20日），美国国会参众两院召开会议，商讨如何让政府重新正常运转。

但在会上，两党 “玩儿起了指责游戏”，商讨并没有取得实质性的进展。CNN称，20日的会议中，两党都把大部分精力用在了争论联邦政府关门是“特朗普关张”还是“舒默关张”。舒默和麦康奈尔只是在会议开始时有些交流，之后就再没说过话，当天，舒默和白宫方面也是零沟通。双方都在等待对方“迈出第一步”。

据英国路透社报道，美国众议院预计20日国会不会有解决停摆问题的进一步行动，并投票决定在21日下午2点重新开会。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔也表示，参议院将于当地时间周日（21）重新回到政府融资问题上来。他说，如果民主党议员继续否决已通过的支出法案，参议院将在当地时间下周一（22日）凌晨1点进行投票。

特朗普：使用“核选项”解决僵局

当地时间周日（21日），美国政府关门进入第二天，共和党与民主党仍相互指责，在结束僵局方面没有取得任何进展。特朗普当天想出一个“大招”，呼吁共和党人使用“核选项”（即共和党人利用手中“简单多数”的权力去修改议事规则）解决僵局。

21日下午，参院多数党领袖麦康奈尔敦促民主党支持短期支出法案，他说：“政府关门会在明天变得更糟，今天是结束的好日子。这次关门是一个重大的政治估计错误，不能继续下去了。”

白宫21日呼吁参议院共和党人改变国会的规则，以解决资金的僵局。特朗普更是发推呼吁参议院多数党领袖麦康奈尔援引所谓的“核选项”，从而消除参院民主党人的作用。

特朗普在推特上表示，“很高兴看到共和党人为了我们的军队和边境安全而奋斗，民主党人只是想让非法移民不经检查地进入我们的国家。如果僵局持续下去，共和党人应该使用51％（核选项）来处理长期预算。

两党达成妥协 政府结束停摆

据报道，当地时间周一（22日）晚，美国众议院投票通过短期支出法案进行投票。特朗普也于当天晚些时候签署了该法案，意味着持续三天的政府关门状态结束，该项支出法案将支撑政府运营至2月8日。

特朗普表示，“我感到高兴的是，国会民主党人恢复理性了。一旦获得拨款，政府将会全力解决不公平的非法移民问题。只要对美国有利，我们将达成一项长期移民方案。”

白宫新闻发言人桑德斯当天在例行新闻发布会上说，鉴于政府“关门”风波已平息，特朗普将于本周按原计划前往瑞士达沃斯参加世界经济论坛。

(责编：朱欣(实习生)、常红)