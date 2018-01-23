土耳其称“橄榄枝行动”得到俄方首肯 达到目的就撤军

人民网讯 据法新社报道，叙利亚库尔德武装势力和土耳其军的激烈战事进入了第三天，亲土耳其的叙利亚反对派“叙利亚自由军”与土耳其军队的目标是赶走自从2012年开始便盘踞在Afrine地区的“库尔德人民保护部队”。土耳其政府称，土军发动的“橄榄枝行动”得到俄方首肯，达到目的之后就撤军。

美国主导的国际联军支持库尔德阿拉伯联合武装部队“叙利亚民主力量”，其主要组成部分包括“库尔德人民保护部队”等。土耳其指责“库尔德人民保护部队”是叙利亚库尔德工人党的分支，土耳其认为这一党派是恐怖组织，但该党是美国反恐盟友。

因为对“叙利亚民主力量”进行援助，美国常常受到土耳其的指责，本次美国呼吁土耳其克制，但1月22日，美国国务卿蒂勒森也承认“土耳其有自我保护的权利”。而俄罗斯外长拉夫罗夫则表示，美国是在“煽动库尔德分裂势力。”

这场战事被称为“橄榄枝行动”，截至目前已造成26名库尔德军人、19名叙利亚亲土耳其反对派军人、9名不明身份的军人和21名平民死亡，但土耳其政府表示，并没有在轰炸中造成平民死亡，并称这是“库尔德人民保护部队”的宣传。欧盟外交事务高级代表莫盖里尼表示对“橄榄枝行动”“极度忧虑”，联合国安理会则在法国的呼吁下召开会议讨论叙利亚升级的军事冲突。

多方呼吁下，土耳其总统埃尔多安表示不会回头，并称本次行动得到了俄罗斯的首肯。他表示：“Afrine地区问题不存在回头的可能性。土耳其和俄罗斯已经进行过磋商，双方达成了协议。”他保证，目的一经达成，立即停火。

俄罗斯方面目前没有官方宣布和土耳其有签署“橄榄枝行动”的协议，但有分析人士认为，如果没有俄罗斯的同意，土耳其是不敢贸然在叙利亚进行大规模军事行动的。（老任）

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