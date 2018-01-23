日本游客威尼斯遭遇天价牛排 市长承诺彻查

人民网讯 据BBC报道，日本神户牛肉名震全球，也许吃惯了鲜美牛排的日本游客在海外游玩时到餐馆毫不犹豫地选择了牛排似乎再自然不过了。但接下来的账单却让这4位日本食客震惊了，继而愤怒。

事情的原委是这样的。4位日本学生在著名旅游景点威尼斯圣马可广场游玩之际，找到了一家餐馆就餐。他们点了4块牛排，外加一盘炸鱼。结帐时却被敲了1100欧元（970英镑）的竹杠。他们简直不敢相信自己的眼睛，事后他们向当地警察投诉，这事闹得连威尼斯市长都惊动了。

市长保证将对事件进行彻查，如果属实将为游客讨回公道。虽然意大利媒体没有点这家餐馆的名，但是说该餐馆的老板是一名华裔女性，经营者则是一名埃及人。而跟这4位男性游客同路的3位日本女游客选择的另一家餐馆账单也不便宜，高达350欧元。他们可能都被"宰了"。其实，在旅游景点游客被敲竹杠的事情屡有发生。（老任）

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