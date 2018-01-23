安倍表示要将日中关系推向新阶段

新华社东京１月２２日电（记者 姜俏梅 王可佳）日本第１９６届例行国会２２日开幕。日本首相安倍晋三当天下午在众参两院全体会议上发表施政演说时表示，希望推动日中关系向新阶段发展。

安倍说，日本和中国担负着维护地区和平与繁荣的重要责任，日方将与中国发展稳定的友好关系。他说，今年适逢日中和平友好条约缔结４０周年，日中双方将加强两国在经济、文化、旅游、体育等领域的交流，期待通过深化高层交流，推动日中两国关系向新阶段发展。

在内政方面，安倍要求各政党就修改宪法提出具体方案，推动众参两院宪法审查会关于修宪的讨论进程。此外，演说还涉及推动劳动方式改革、保证天皇退位和新天皇即位顺利进行等内容。

在外交安保方面，安倍继续强调日美同盟关系的重要性，表示要进一步完善亚太地区合作机制，强化与美国、韩国、澳大利亚和印度等共同战略利益国家间的合作。他同时以朝鲜开发核武器和导弹威胁日本安全为由，表示将引进陆基“宙斯盾”反导系统以增强日本防卫能力，并推动今年年底修改防卫大纲。

本届例行国会将于６月２０日结束。在长达１５０天的会期内，执政党和在野党将围绕新年度预算案以及劳动方式改革相关法案等展开激烈交锋，修改宪法讨论进程则是人们关注的焦点之一。

２２日中午，数百名市民冒雪在国会附近举行集会，反对安倍的新安保法和修宪企图，要求国会彻查森友、加计学园丑闻真相。日本社民党副党首福岛瑞穗表示，安倍政权私用国家权力，只有打破这种独裁政权才能迎来光明未来。日本共产党委员长志位和夫在抗议活动上说，在和平宪法第９条中加入自卫队内容并非民众的意愿，而安倍却急于修宪，并将自己的“时间表”强加给国民。

日本山口大学名誉教授纐缬厚在接受新华社记者采访时指出，尽管安倍个人希望确定修宪具体路径，但鉴于民众护宪运动高涨，执政党内部对修宪也比较慎重，修宪进程可能会推迟。

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