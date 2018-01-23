外交部：赞赏日本NHK电视台揭731部队罪行的勇气

新华社北京１月２２日电（记者闫子敏）针对日本ＮＨＫ电视台播出７３１部队纪录片一事，外交部发言人华春莹２２日表示，中方赞赏日本国内有识之士揭露和直面历史真相的勇气，希望日方认真倾听国内外的正义呼声。

在当日例行记者会上，有记者问：日本ＮＨＫ电视台２１日晚播出７３１部队纪录片，详细揭露了日本７３１部队在中国东北地区秘密进行人体实验、研发细菌武器的丑陋罪行。中方对此有何评论？

华春莹说，第二次世界大战期间，侵华日军对中国人民发动了令人发指的细菌战，有关史实铁证如山，不容否认。

“我们赞赏日本国内有识之士揭露和直面历史真相的勇气，希望日方认真倾听国内外的正义呼声，正确认识和深刻反省日本军国主义侵略历史，切实尊重中国和其他亚洲受害国人民的感情。”她说。

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