国际视角讲述中国故事 世界眼光传递时代声音

图为首期中国日报“新时代大讲堂”活动现场 。（图片来源：中国日报）

人民网北京1月23日电 以“我眼中的新时代”为主题的首期中国日报“新时代大讲堂”1月22日晚在对外经济贸易大学举行。

世界知名学者、中国问题研究专家罗伯特·劳伦斯·库恩、中国日报海外版首席撰稿人安德鲁·穆迪和中国国际电视台《视点》栏目主持人、记者刘欣作为演讲嘉宾与现场500余位观众及海内外网友分享了他们眼中的新时代。

国务院新闻办公室副主任郭卫民表示，“新时代大讲堂”是中国日报向世界讲好中国故事、传播好中国声音的一个创新项目。这是对外展示新时代中国新气象的新作为。

中国日报社总编辑周树春在开场致辞时指出，中国日报创办“新时代大讲堂”，致敬新时代、拥抱新时代、阐释新时代、传播新时代，将始终关注中国与世界发展的焦点问题，探寻中国故事的世界意义，并与世界分享中国经验、中国智慧、中国方案，推动中国和世界的共同发展。

“当未来历史学家回看中国的漫长发展时，他们也许会给我们所处的时代标注：一个开创新纪元的大变革时期。”罗伯特·劳伦斯·库恩如是说，中国进入了新时代，这个新时代充满变革、机遇和挑战。在习近平主席的领导下，中国已经制订了所有关键领域的发展新蓝图，明确了未来30多年直至本世纪中叶中国国内发展和参与国际事务的新方向。

世界知名学者、中国问题研究专家罗伯特·劳伦斯·库恩现场分享。（图片来源：中国日报）

安德鲁·穆迪阐释了中国进入新时代的世界影响与意义，以及海外社会对中国进入新时代的反响。他表示，中国进入新时代，这将是世界历史的一个重要转折点，一个新的更加自信的中国正大步迈向世界，并将在推动构建全球治理体系中发挥更加重要作用。

刘欣分享了作为对外传播工作者的经历以及在新时代的使命。她表示，中国进入新时代充分证明了中国发展道路的正确性，彰显了中国的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，也让她更加坚定立足中国实践、讲好中国故事的自信与底气。

大讲堂结束后，对外经贸大学党委书记蒋庆哲在接受采访时表示，“新时代大讲堂”是一个很好的创意，形式新颖。三位专家不同角度的讲述，对引导大学生正确认识新时代的中国和世界具有重要意义。

图为首期中国日报“新时代大讲堂”现场合影。（图片来源：中国日报）

据了解，大讲堂首期活动由中国日报与对外经贸大学联合举办，是双方开展“部校共建”的最新成果。大讲堂每期均选取具有世界意义的中国主题，通过中外著名意见领袖与观众进行互动交流，回应世界对中国热点问题和重大主张的关切，致力于“传播中国、影响世界”。（刘茹霞）

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