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土耳其在叙利亚发动攻势 美军关注但没有行动

2018年01月23日09:04  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据美国媒体报道，美国对土耳其在叙利亚北部阿夫林地区发动攻势表示关注，美国高层官员呼吁土耳其保持克制，并担心冲突可能扩散。

美国中央司令部发言人厄尔·布朗中校21日说，美国联军在阿夫林没有行动。他还说，美国与土耳其有谅解备忘录，安卡拉在叙利亚采取行动应通知美方，而土方一直遵守了这一备忘录。他说：“土耳其在阿夫林的行动是单方面的，与联军在叙利亚的行动无关。按照现有的谅解备忘录，土耳其就其行动提前通知联军，以确保在军事行动前联军得以知情。”

22日，白宫发言人萨拉·哈克比·桑德斯在白宫的新闻简报会上说，美方理解土耳其的“合法安全关注”，并“致力于作为北约盟国而与土耳其共事”。她说，“叙利亚阿夫林地区暴力的增加打破了这一地区的相对稳定。它分散了国际社会确保长期挫败‘伊斯兰国’的努力，有可能被‘伊斯兰国’和‘基地’组织利用来重新补给和建立藏身地，并有加剧人道危机的风险。”

桑德斯敦促土耳其“在军事行动和言辞上保持克制，确保其行动的范围和时间是有限的，确保人道援助能够继续，并避免平民伤亡。”她说：“我们希望确保残暴的阿萨德政权无法重返阿夫林，我们将继续外交努力，以结束叙利亚内战。”

（老任）

(责编：王欲然、常红)
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