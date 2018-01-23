德国网速慢得离谱 智能手机情况更糟

人民网讯 据德国媒体报道，德国联邦网络管理局近日发布的一项调查显示，以效率和创新闻名的德国，宽带网速却出奇地缓慢，智能手机上网的情况更为糟糕。

根据德国联邦网络管理局（BNetzA）发布的这份报告，该机构对德国大型网络运营商进行了为期一年的调查，时间为2016年10月至2017年9月，得出的结果让人吃惊。大约29%的德国用户实际网速达不到网络公司合同中标明的一半。几乎没有一个用户的网速能达到供应商承诺的"最快"速度，哪怕是他们为了获得最好服务而付出高额的费用。

智能手机用户的境况更加糟糕。仅有18.6%的用户的移动数据网速达到了合同约定的一半。这个数据显示了网速不达标的问题变得越来越严重：2015年这个比例为27.6%。

研究表明，只有1.6％的德国智能手机用户的网速达到运营商承诺的速度。尽管如此，供应商们似乎并没有担心他们糟糕的服务会给德国经济带来多坏的影响。在激烈的竞争中，缓慢的网速或让德国公司处于劣势。

尽管遭到曝光，但联邦网络管理局并不能对这些供应商进行处罚。行业协会"德国信息产业、电信与新媒体协会"（Bitkom）简单地回应表示，"技术原因"有时候会影响到网速，公司因此没有办法提供合同上的网速。(老任)

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