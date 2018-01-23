美国联邦政府将重新“开张”

人民网华盛顿1月22日电 （记者 张朋辉）22日，美国媒体报道，国会参议院当天将通过临时拨款法案，这意味着联邦政府部门将重新“开张”。

参议院民主党领袖舒默表示，民主党议员将支持一项短期拨款法案，让联邦政府重新开门。共和党人承诺，政府开门之后几周内就延长“童年抵美者暂缓遣返”进行表决。

在20日当天美国国会参议院就复会重新开始谈判，不过两党相互指责，进展不大。参议院共和党人提出一个为期三周的临时拨款法案，承诺积极协商移民问题。两党25名温和派议员也在周末沟通，希望寻找双方都能接受的方案，最终参议院决定在22日中午进行表决。

虽然行政部门承诺，不“政治化”联邦政府“停摆”，尽力维持同民众生活相关的部门继续开放，但包括纽约自由女神像在内的多个景区已经受到影响。白宫部分工作人员也开始“休假”。

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