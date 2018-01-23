为预算施压政府？英军总参谋长罕见“点名”俄罗斯

英军总参谋长尼克·卡特认定，俄罗斯正建设更有“侵略性”的军队，英国削减国防开支将使本国“落后于对手”。

卡特定于1月22日下午在英国三军研究所发表主旨演讲。当天早些时候公开的演讲稿摘要显示，卡特多次“点名”俄罗斯。按照英国媒体的说法，现役军队高官直指俄罗斯的情况较“罕见”。

卡特认定，俄罗斯已借助在叙利亚的军事行动证明自身能力，“如果我们没有跟上对手的话，我们先发制人、应对威胁的能力都将受到侵蚀”。

他还在演讲稿中提到，俄罗斯发起的“网络战”影响着每一个英国人，“威胁并非远在千里之外”。不过，俄罗斯向来认定这类指责“荒谬”“毫无根据”。

近些年，英国保守党政府为实现2025年消除预算赤字的目标，不断削减国防等领域公共开支，英军因而承受巨大压力。包括《卫报》在内的英国媒体认为，卡特正利用这番罕见的公开表态施压政府。

除卡特外，多名英国官员及退休将领不满政府举措。他们认为，英国缩减军费的同时，俄罗斯却在增加军费开支。去年11月上任的国防大臣加文·威廉姆森同样呼吁增加国防开支。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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