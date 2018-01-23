如何确保半岛局势持续回暖(望海楼)

日前，朝鲜与韩国代表在板门店举行会谈，就平昌冬奥会合作参赛等相关事宜达成一些重要共识。此外，韩国外长康京和近日表示，韩朝当前的对话可以延伸至讨论和平解决朝核问题，韩愿促成韩朝超越冬奥会议题的进一步对话。上述动向是近来朝韩利用新年和冬奥会之机互抛橄榄枝、恢复接触的结果，朝鲜半岛目前出现难得的缓和局面，对此国际社会给予了高度关注和积极评价。

一个时期以来，半岛局势一再升级，可谓剑拔弩张。半岛南北重开交流渠道，包括军事渠道，能够在短时间内比较顺利地就朝方参加冬奥会做出安排，表明南北双方都有改善相互关系、缓和半岛局势的愿望，也能够暂时抛却前嫌，做到相向而行、以善意对善意。半岛南北关系“解冻”，对半岛局势走向缓和具有重要意义。这一局面来之不易，是各方共同努力的结果，值得各方珍惜。

20年来，朝韩曾多次在夏季奥运会、冬季奥运会及其他一些国际体育赛事上使用“朝鲜半岛旗”一起入场或联合组队参赛。此次朝韩积极互动，国际社会给予前所未有的关注，主要是希望各方能把冬奥会提供的朝韩“坐下来谈”的契机，变成半岛局势持续走向缓和的转机。具体来讲，这主要涉及三个层面的问题：一是半岛南北围绕冬奥会的积极互动能否持续下去，会不会节外生枝，半途而废？二是朝韩围绕冬奥会的“体育外交”能否演变为涉及半岛事务的政治对话，抑或只是“一锤子买卖”？三是朝韩关系“解冻”能否为美朝之间恢复直接对话铺路，美国会不会为此设置障碍？

半岛无核化问题及和平稳定问题构成半岛局势演变的两大主题。20多年来，半岛局势总是跌宕起伏。朝鲜半岛主要当事方形成示强与对抗恶性循环的根源和逻辑没有改变。但和平的希望仍未湮灭，对话解决问题的前景依然存在。下一步，各方应共同努力，维持半岛局势缓和的势头，为通过对话解决朝核问题、确保半岛长治久安创造更好的条件和氛围。

为防止半岛局势出现“倒春寒”，各方应展现足够的耐心和诚意。冰冻三尺非一日之寒，半岛问题有其特殊复杂性。美国不会因为朝韩恢复对话、改善关系而轻易改变对朝孤立、制裁、高压的政策，朝鲜也不会轻易放弃“拥核自保”政策及核导试验。关键在于，各方要坚持相向而行，不应破坏当前半岛缓和的势头。

为防止半岛局势出现“倒春寒”，各方也要讲究策略。中方提出的“双暂停”倡议和“双轨并行”思路仍是目前延续半岛回暖势头的“良方”。美韩就平昌冬奥会期间暂停大规模军事活动达成了共识，在此期间也很难想象朝鲜会进行核导试验，这在客观上形成了平昌冬奥会期间的“双暂停”。这就为将半岛问题重新引向对话轨道提供了难得契机。国际社会应为缓和半岛局势多给予支持和配合，作为半岛事务主要当事方的美朝韩应抓住这一有利契机，寻求直接的政治对话，通过循序渐进、先易后难的政治对话，照顾和解决各自合理的关切，进而推动实现半岛无核化进程，维护半岛和平稳定。

下一阶段，国际社会将会通过美朝韩三方的一言一行来检验其是否有通过对话解决半岛问题的诚意。用王毅外长的话说，“国际社会要睁大眼晴，看谁才是和平解决半岛核问题的推动者，谁将成为导致局势重返紧张的破坏者。”

（作者为本报特约评论员、中国国际问题研究院特聘研究员）

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