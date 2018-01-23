美国政府再“关门”  政治裂痕难弥合

图为1月19日拍摄的美国国会大厦。新华社/美联

由于美国国会参议院未能通过联邦政府临时拨款法案，美国联邦政府非核心部门当地时间1月20日零时开始被迫“关门”。这是美联邦政府2013年10月以来再次“关门”。

当天恰逢特朗普总统执政周年纪念，今年也是国会中期选举之年。分析人士指出，无论对特朗普，还是对控制国会的共和党来说，政府“关门”风波丢脸事小，执政能力受质疑事大。这也预示特朗普执政一年后，华盛顿精英政治圈分裂状态有加剧之势。

执政能力再遭质疑

共和党控制的美国国会众议院18日通过一项为期4周的临时拨款法案，以维持联邦政府继续运营至2月16日。但这一法案19日晚没能在同样由共和党控制的参议院如愿通过。

民主、共和两党此次关键分歧在于，民主党希望将保护“童年抵美者暂缓遣返”计划的立法与政府拨款法案绑定投票，而共和党认为两者应分开说事。

分析人士指出，美国政治权力体制决定了白宫为首的行政部门和负责立法的国会之间存在制衡，联邦政府“关门”并非新鲜事。但此次“关门”发生在一党同时控制白宫和国会之际，而且还在总统执政第一个年头，实属罕见，给特朗普和共和党的执政能力打上了新的问号。

美国乔治敦大学政府事务研究员乔舒亚·亨德尔撰文指出，特朗普去年9月下令废除奥巴马政府“童年抵美者暂缓遣返”计划时，舆论就普遍认为国会在寻求替代政策时将遇到巨大阻力。而国会共和党领导层为避免与党内在移民问题上态度强硬的议员发生对抗，对此问题拖而不决，导致最终用于党内协调的时间不够。

此外，特朗普近期在国会两党磋商中的移民改革协议问题上态度不定，也影响到国会共和党领导层与白宫的沟通。

分析指出，尽管共和党同时控制白宫和国会，但过去一年间，大到废除奥巴马医改的立法，小到对美国社会问题的表态，白宫和主流共和党人控制的国会之间分歧依然明显，未能在这一年顺利走过磨合期。

政治裂痕仍难弥合

审议和通过联邦政府预算是美国国会的核心职责之一。但近些年，联邦政府预算成为两党政治博弈的主战场之一，政府或将“关门”的消息常见诸报端。

此次美国政府“关门”风波持续多久，取决于两党何时解决在移民改革问题上的分歧。但“关门”风波背后的深层原因是，特朗普执政下的华盛顿政治圈两极分化加剧，党间妥协、寻找共识越来越成为奢望。

特朗普上台后，在气候变化、“奥巴马医改”、减税、银行监管、边境管理等政策上急速“右摆”，在赢得保守派欢迎同时，民主党人对此深恶痛绝，加深了美国国内政治裂痕。

美国杜克大学政治学教授彼得·菲弗表示，特朗普一年前当选本身，某种意义上得益于保守势力和部分白人群体对奥巴马各项政策的强烈反弹。特朗普在移民等问题上态度强硬，激发了美国社会部分群体的“身份政治”意识，但其结果导致美国社会更加分裂。这种分裂在华盛顿政治圈就表现为两党议员间的不妥协。

此外，这次“关门”风波也反映出共和党主流派和以特朗普为首的非建制派之间的裂痕仍难弥合。

白宫当天以强硬口吻发表声明，声称只有民主党同意为联邦政府拨款后，才会开启移民改革谈判。

分析指出，此次政府“关门”恰逢周末，对美国民众的影响可能有限。未来两天，国会共和党人仍有动机寻求与民主党人达成临时拨款的协议。但是，特朗普的强硬表态，反而令欲寻求两党妥协的国会共和党人处境越发尴尬。

（据新华社电）

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