新年伊始，一大波极端天气就开始侵袭世界多个地区。美国东海岸气温创下新低，严寒造成至少20人死亡。南半球的澳大利亚则酷暑难耐，悉尼气温创下79年来最高。

如今，在全球范围内，飓风、洪涝、干旱等气候变暖导致的极端天气事件已日趋频繁。世界气象组织、美国航天局等多家机构日前发布报告说，继2014年至2016年连续三年刷新全球年平均气温纪录之后，2017年全球气温再次排进现代气象记录史上最热年份前三名。中国科学院大气物理所发布的数据也显示，2017年是有现代海洋观测记录以来海洋最热的一年。

“人类温室气体排放导致气候变暖”，这一结论由全球近3000名科学家参与的政府间气候变化委员会经过严谨的论证得出，已成为全球绝大多数主流科学家的共识。美国航天局戈达德空间研究所负责人加文·施密特指出，过去60年里的气候变暖基本上可全部归咎于人类活动，罪魁祸首是二氧化碳排放。

越来越多的科学研究已证实，全球变暖可以改变极端天气事件发生的频率、强度、空间范围及持续时间，局部地区的极热和极寒等现象也正变得更加频繁。以此次北美极端寒潮为例，主要正是因为北极升温导致极地与中纬度地区温差缩小，减弱了极地高压对极地漩涡的控制能力，致使极地漩涡向中纬度地区“游走”而形成。

然而，自气候变化问题提出以来，杂音总是不绝于耳，比如否定气候变化这一事实，或者否定全球变暖的主要原因是人类活动。为什么被科学研究证实的结论还会遭质疑？

1995年诺贝尔化学奖得主、在美国加利福尼亚大学圣迭戈分校任教的墨西哥化学家马里奥·莫利纳指出，在听到某一种观点时，要看说话人的背景和立场。他认为，一些与传统能源企业相关的利益集团，故意质疑气候变化研究中的某些不确定性，并抓住不放。

日趋频繁的极端天气事件，已给人类社会经济、生态环境和人体健康等带来严重损失或损害。统计数据显示，1980年至2013年，全世界大约87％的自然灾害、70％以上的经济损失，都与干旱、洪水、低温冷害等气候灾害或气象条件直接相关。

美国政府日前发布的一份报告显示，2017年是美国气象灾害损失的“最大年”，飓风等灾害造成的经济损失高达3060亿美元。然而就在去年，特朗普政府以“给美国带来苛刻财政和经济负担”为由宣布退出应对气候变化的《巴黎协定》。

专家预测，如果任由现在的气候变化趋势发展而不加遏制，全球气温再过几十年可能就会迈过《巴黎协定》设定的平均上升2摄氏度的红线。应对气候变化的紧迫性已前所未有，“气候变化怀疑论”可以休矣！世界各国共同携手采取应对措施，已经不能再迟疑了！

（据新华社电）

(责编：朱欣(实习生)、常红)