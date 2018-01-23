世界经济迎来“达沃斯会诊”（环球热点）

图为世界经济论坛举办地瑞士达沃斯。资料图片

1月23日至26日，第48届世界经济论坛（又称达沃斯论坛）年会在瑞士达沃斯举行。本次论坛以“在分化的世界中加强合作”为主题，在各国地缘战略竞争加剧的背景下重申国际合作的意义，为世界经济的持续复苏营造良好环境。

参会领袖又创新高

1月23日，2018年达沃斯论坛正式拉开帷幕，世界经济进入近一周的“达沃斯时间”。

作为世界经济的重要风向标，每年达沃斯论坛上的话题都是国际社会关注的焦点。据悉，今年的论坛将举行400余场会议，围绕“推动经济的持续发展”，“应对理念多样化、力量多极化的世界”，“消除社会分歧”，“塑造灵活的技术治理制度”等4大板块展开具体议程。

值得注意的是，根据世界经济论坛网站公布的资料，今年共有70位国家元首或政府首脑和38位主要国际机构的领导人出席论坛，参会的全球领袖人数创下历次之最。其中，包括法国总统马克龙、英国首相特蕾莎·梅、加拿大总理特鲁多、印度总理莫迪、欧委会主席容克、联合国秘书长古特雷斯、世贸组织总干事阿泽维多等众多重量级面孔。

英国《金融时报》日前报道称，美国总统特朗普也将现身，并在论坛闭幕日发表演说，成为18年来首位出席达沃斯论坛的在任美国总统。跟随特朗普一同前往的还有美国国务卿蒂勒森、商务部长罗斯、特朗普女婿库什纳、总统国家安全事务助理麦克马斯特等，可谓囊括了白宫的核心圈成员。

美国白宫发言人近日表示，特朗普希望在世界领袖面前推进其“美国优先”议程。对此，一些外媒直言，特朗普将成为本次论坛的“明星”人物，但“美国优先”立场也可能令其成为其他国家和国际机构领导人的众矢之的。

世界分化亟待消弭

2017年，世界经济复苏步入正轨，迎来近10年最大范围的增长提速，这让人们对于2018年的世界经济充满期待。

此前，世界银行、国际货币基金组织等国际机构纷纷上调2018年世界经济的增速预期。近日，世界经济论坛提前发布的《2018年全球风险报告》也预测，2018年世界经济增长势头强劲，将为各国领导人提供黄金机遇。

然而，这并不意味着可以足够乐观。今年论坛的主题“在分化的世界中加强合作”就已在一定程度上提醒人们，世界经济的复苏依然道阻且长。如达沃斯论坛创始人及主席克劳斯·施瓦布所说，世界如今因为国家之间的竞争和社会内部的深层分裂而愈加分化，但是世界所面临的挑战之严重，也使得一种协调、合作与统一的行动变得更加不可或缺。

世界经济同样面临分化。“目前，世界经济确实出现明显复苏。但是，与此同时，两种趋势同时存在：一种是保护主义势头并未削弱，反而呈现上升态势；另一种是区域性的双边或多边务实合作仍在推进，新一轮经济全球化艰难向前。”中国国际经济交流中心副总经济师徐洪才在接受本报记者采访时分析称，这正是全球面临分化的一个具体表现。

不难预见，在本次论坛上，特朗普携“美国优先”而来，很有可能掀起新的涟漪。一些美国保守派媒体认为，特朗普此行是在全球主义者的地盘上与他们展开较量。

“‘美国优先’带给世界经济更多的是消极影响。作为全球第一大经济体，过于强调自身利益，只会给其他国家带来不好的示范效应。”徐洪才说。

是更为开放、更多合作，还是更加“自顾”、日益保守？这道有关2018年世界经济走向的最为紧迫的选择题，或许将在本次达沃斯论坛找到一些线索。

风险机遇同生并存

“世界在2018年进入风险加剧的关键期。”达沃斯论坛日前发布的《2018年全球风险报告》指出，地缘政治状况恶化是导致这种悲观预测的部分原因，环境问题和网络威胁风险也引发广泛担忧。此外，九成调查对象认为，2018年大国之间的政治和经济对抗可能加剧。

这些都是世界经济在未来一段时间可能面临的挑战。报告认为，目前，世界经济呈现的大好景象可能掩盖了一些令人担忧的问题，比如目前的复苏强度是有记录以来后危机时期最弱的、生产力率增长疲弱地让人不解、部分发展中国家的投资增速持续大幅下滑等。

如何规避风险？本次达沃斯论坛将尝试提出应对之道。当然，机遇总是与风险并存。“近两年，很多国家在一些领域取得技术突破，创新驱动新一轮经济增长值得关注。”徐洪才指出，虽然目前整体上的技术革命和产业变革还未发生，但是技术创新已然成为世界经济可持续发展的一个动力源泉。为此，各国应该加强技术研发方面的合作，打破技术壁垒、贸易壁垒和制度壁垒。

“世界经济的明显复苏势头来之不易，世界各国应该珍惜此前的共同努力和共识，继续推动结构性改革，合力应对各种不确定性。”徐洪才说。

美国经济学家努里尔·鲁比尼此前也指出，大型经济体实行结构性改革是确保世界经济回升的必要努力，贻误结构性改革将使世界经济下行风险加大。

无论如何，不管是应对挑战，还是迎接机遇，2018年世界经济健康发展的唯一正确路径是各国合作，而非“各扫门前雪”。（记者 严 瑜）

(责编：朱欣(实习生)、常红)