韩国统一部公布韩先遣队赴朝行程

22号，韩国统一部发言人白泰铉在记者会上表示，韩方的先遣队将于23号前往朝鲜对金刚山和元山马息岭滑雪场设施进行考察。

白泰铉在记者会上介绍了此次韩国先遣队的行程。

韩国统一部发言人白泰铉：根据此前的韩朝高级别会谈达成的协议，由统一部交流合作局局长李柱泰带队的，共12人组成的先遣队，将从明天起至本月25日访朝。先遣队将对金刚山地区和马息岭滑雪场设施进行考察。

白泰铉还介绍说，韩方先遣队将经由东海线陆路前往金刚山和元山地区，考察金刚山文化会馆和元山马息岭滑雪场设施，为韩朝在金刚山合办文化活动和韩朝滑雪运动员在马息岭滑雪场共同训练做准备。

根据此前计划，从本月25号起，朝鲜也将派先遣队访韩考察体育代表团、拉拉队、跆拳道示范团和记者团将使用的设施。预计朝鲜先遣队将经由京义线陆路访韩，检查赛场、宿舍、训练场、表演场地。

(责编：樊海旭、常红)